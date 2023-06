Le Canada en passe de connaître la pire saison d'incendies de forêt de son histoire

Des incendies se déclarent dans presque toutes les provinces et tous les territoires du Canada, et les autorités fédérales ont déclaré que leur modélisation montrait un risque accru d'incendie de forêt dans la plupart des régions du pays jusqu'au mois d'août.

"La répartition des incendies d'un océan à l'autre cette année est inhabituelle. À cette époque de l'année, les incendies ne se déclarent généralement que d'un seul côté du pays à la fois, le plus souvent dans l'ouest", a déclaré Michael Norton, un fonctionnaire du ministère canadien des ressources naturelles.

Le Québec, dans l'est du Canada, est actuellement le plus touché en raison des nombreux incendies déclenchés par la foudre, a indiqué M. Norton. "Le taux d'augmentation des superficies brûlées est également élevé... si ce taux se maintient, nous pourrions atteindre des niveaux records pour les superficies brûlées cette année", a-t-il déclaré.

Les flammes se sont propagées rapidement dans l'est du Canada et ont entraîné des évacuations dans la province atlantique de la Nouvelle-Écosse ainsi que sur la côte du Québec.

Lundi, la Wallbridge Mining Company a temporairement évacué un camp de projet aurifère au Québec et a suspendu ses activités d'exploration sur sa propriété Detour-Fenelon Gold Trend en raison d'un ordre d'urgence lié aux incendies de forêt.

"Au cours des 20 dernières années, nous n'avons jamais vu une aussi grande superficie brûlée si tôt dans la saison", a déclaré Yan Boulanger, chercheur à Ressources naturelles Canada. "En partie à cause du changement climatique, nous observons une tendance à l'augmentation des surfaces brûlées dans tout le Canada.

Dimanche, environ 3,3 millions d'hectares avaient déjà brûlé - soit environ 13 fois la moyenne décennale - et plus de 120 000 personnes avaient été au moins temporairement contraintes de quitter leur domicile.

Les incendies, qui constituent la deuxième catastrophe la plus coûteuse au Canada après les inondations, ont détruit des habitations, affecté la production de pétrole et de gaz dans la principale province productrice de brut, l'Alberta, et pollué l'air tant au Canada qu'aux États-Unis.

"C'est un temps utile pour beaucoup de gens", a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau lors d'une conférence de presse à Ottawa.

"Lorsque les gens perdent leur maison, ils ne perdent pas seulement un toit et leurs biens ; ils perdent un endroit spécial où ils ont vu grandir leurs enfants, où ils ont construit leur vie", a ajouté M. Trudeau.

Il y a actuellement 413 feux de forêt en activité, dont 249 sont considérés comme hors de contrôle, et environ 26 000 personnes sont sous le coup d'un ordre d'évacuation à travers le Canada.