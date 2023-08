Le principal indice boursier canadien est tombé jeudi à son plus bas niveau en six semaines, avec notamment des baisses pour les valeurs financières et technologiques, la récente hausse des rendements obligataires ayant rendu les actions moins attrayantes pour les investisseurs.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 86,84 points, soit 0,4 %, à 19 812,23, son niveau de clôture le plus bas depuis le 6 juillet.

"La pression continue à la hausse sur les rendements obligataires pèse sur les marchés boursiers à l'échelle mondiale, y compris le TSX, a déclaré Philip Petursson, stratège en chef en matière d'investissement chez IG Wealth Management.

La pression à la hausse sur les rendements "exerce une pression à la baisse sur les évaluations", a ajouté M. Petursson.

Le rendement à 10 ans du Canada a atteint son plus haut niveau en près de 15 ans, à 3,828 %.

"La pression à la baisse (sur les actions) peut se poursuivre en septembre, qui est historiquement le mois le plus faible de l'année. Je ne serais donc pas surpris que cela se poursuive encore un peu", a déclaré M. Petursson.

Le secteur technologique du marché de Toronto a chuté de 2,1 % et les valeurs financières à forte pondération ont baissé de 0,8 %.

Le secteur de l'énergie a été un point positif, avec une hausse de 1,5 %, alors que le prix du pétrole a augmenté de 1,3 % à 80,39 dollars le baril, après que la banque centrale chinoise a cherché à soutenir le marché immobilier et l'économie dans son ensemble.

Les actions de Teck Resources Ltd ont augmenté de 3,9 % après un rapport selon lequel l'entreprise indienne JSW Steel envisageait d'acquérir une participation de 75 % dans l'entreprise de charbon sidérurgique de la société, Elk Valley Resources. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Siddarth S à Bengaluru ; rédaction de Pooja Desai, Krishna Chandra Eluri et Deepa Babington)