Le gouverneur de New York rencontre des responsables de la Maison Blanche au sujet de la crise des migrants

Le gouverneur de New York, Kathy Hochul, a rencontré mercredi le secrétaire général de la Maison Blanche, Jeff Zients, et d'autres hauts responsables de l'administration Biden pour discuter de l'afflux de migrants dans la ville de New York, qui a mis à rude épreuve les ressources de cette dernière.

Au cours de cette réunion, l'administration Biden a accepté de travailler avec l'État de New York et la ville de New York pour combler "le fossé entre les non-citoyens qui peuvent prétendre à une autorisation de travail et ceux qui en ont fait la demande", a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué. L'administration s'est également engagée à "lancer une campagne nationale, la première du genre", afin de fournir des informations sur les modalités de demande d'autorisation de travail. La ville de New York a déclaré l'état d'urgence en réponse aux dizaines de milliers de migrants qui sont arrivés dans la ville, dont certains ont été acheminés par bus depuis les États situés le long de la frontière sud des États-Unis, dans le cadre d'un différend politique sur la sécurité des frontières. En juillet, l'État a déclaré qu'il avait fourni des services à 90 000 migrants depuis le printemps dernier et que près de 55 000 d'entre eux étaient encore sous sa responsabilité. Des milliers de ces migrants sont arrivés dans des bus envoyés par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain, qui a tenté de transférer la charge de l'accueil vers les bastions démocrates. D'autres mesures ont été discutées au cours de la réunion, notamment l'aide des agences fédérales en matière de santé, d'éducation et de logement pour les nouveaux arrivants.