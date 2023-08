La plus grande organisation féminine américaine a soutenu vendredi la candidature du président Joe Biden à sa réélection, s'engageant à utiliser ses ressources pour mobiliser les électeurs et augmenter le taux de participation en 2024.

Le comité d'action politique de l'Organisation nationale pour les femmes (NOW) a apporté son soutien le plus précoce à une campagne de réélection présidentielle, affirmant que les droits des femmes sont attaqués et que la question de l'avortement figurera sur le bulletin de vote. Le dernier soutien apporté par le groupe à un même candidat dans le cadre d'une campagne de réélection présidentielle a été accordé au président Barack Obama en juillet 2012, quatre mois avant les élections de novembre.

L'administration Biden est "le rempart contre ces horribles tentatives de faire reculer nos droits fondamentaux à l'avortement, à la contraception, à l'accès aux soins de santé, à la protection des LGBTQ+, à la parité salariale et à l'équité", a déclaré Christian Nunes, président national de l'association.

"Nous nous organisons dans chaque ville et chaque village, et partout entre les deux, à travers le pays, pour mobiliser et faire voter les électeurs", a-t-elle ajouté, faisant référence au travail effectué par les 100 000 membres et sympathisants du groupe.

En juin, M. Biden a également obtenu le soutien de trois grandes associations américaines de défense des droits génésiques : Planned Parenthood Action Fund, NARAL Pro-Choice America et EMILY's List.

Les soutiens de groupes de femmes et de groupes de défense des droits reproductifs à Joe Biden ne sont pas surprenants, mais ils soulignent à quel point le droit à l'avortement reste une question brûlante dans l'élection présidentielle et à quel point le programme du président en matière de droit à l'avortement sera essentiel pour sa candidature à la réélection.

La mobilisation des électrices en 2024 est également cruciale pour la campagne de M. Biden. Selon un rapport de Pew Research datant de 2021, M. Biden a progressé auprès des hommes, mais sa part d'électrices est restée identique à celle d'Hillary Clinton en 2016.

Julie Chavez Rodriguez, directrice de campagne de Joe Biden, a déclaré que les républicains présents sur la scène du débat à Milwaukee mercredi "ont fièrement proclamé leur soutien à l'idée de priver les femmes de leurs droits en interdisant l'avortement dans tout le pays".

La plupart des candidats républicains à l'élection présidentielle ont déclaré qu'ils soutiendraient une loi fédérale limitant la légalité de l'avortement.

Mme Nunes a déclaré que son groupe continuerait à se coordonner avec les groupes de défense des droits génésiques et la campagne de M. Biden pour s'assurer qu'ils sont en phase avec les messages à diffuser.