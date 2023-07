Le ministère américain de la justice a demandé vendredi à la Cour suprême des États-Unis d'empêcher Purdue Pharma d'aller de l'avant avec un règlement de faillite qui protège les propriétaires de la famille Sackler contre les poursuites judiciaires.

Une cour d'appel a rejeté une proposition de délai en début de semaine, décidant que Purdue pouvait poursuivre un plan de faillite approuvé en mai. Le plan de faillite de Purdue mettrait ses propriétaires à l'abri des poursuites liées aux opioïdes en échange d'une contribution de 6 milliards de dollars au règlement général de la faillite de l'entreprise.

L'organisme de surveillance des faillites du ministère de la justice, l'Office of the U.S. Trustee, a fait valoir vendredi que Purdue ne devrait pas être autorisée à poursuivre sa restructuration avant que la Cour suprême n'ait eu l'occasion de se prononcer sur les protections juridiques des entités non faillies, une question qui a divisé les tribunaux des faillites à travers les États-Unis.

L'administrateur américain a fait valoir que le règlement de Purdue constituait un abus des protections de la faillite destinées aux débiteurs en "détresse financière", et non à des personnes comme les Sackler, qui ont retiré 11 milliards de dollars de Purdue avant d'accepter de contribuer à hauteur de 6 milliards de dollars au règlement de l'affaire des opioïdes.

L'approbation du plan de faillite de Purdue "laisserait en place une feuille de route permettant aux entreprises et aux particuliers fortunés d'abuser du système de faillite", a fait valoir l'administrateur américain.

Les membres de la famille Sackler ont nié avoir commis des actes répréhensibles, mais ont regretté que l'analgésique OxyContin soit "devenu de manière inattendue un élément de la crise des opioïdes". Ils ont déclaré en mai que le règlement de la faillite fournirait "des ressources substantielles pour les personnes et les communautés dans le besoin".

La Cour suprême a fixé au 4 août la date limite de réponse de Purdue.

Purdue a cherché à utiliser la procédure de faillite pour résoudre des milliers de procès, dont beaucoup ont été intentés par des États et des collectivités locales, alléguant que l'OxyContin a contribué à déclencher une épidémie d'opioïdes qui a causé plus de 500 000 décès par overdose aux États-Unis au cours des deux dernières décennies.

Purdue n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. L'entreprise basée dans le Connecticut a déjà fait valoir que le délai proposé par le ministère de la justice empêcherait Purdue d'envoyer des milliards de dollars aux États américains et aux victimes individuelles de la crise des opioïdes.

Les poursuites engagées contre Purdue et les Sackler allèguent que le fabricant de médicaments a trompé les médecins sur le degré d'accoutumance de l'OxyContin, ce qui a rendu de nombreux patients dépendants des opioïdes.

Des poursuites similaires liées à la crise des opioïdes aux États-Unis ont donné lieu à des règlements de plus de 50 milliards de dollars avec des fabricants, des distributeurs de médicaments et des chaînes de pharmacies. (Reportage de Dietrich Knauth à New York, édition de Matthew Lewis)