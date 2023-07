(Alliance News) - Emmerson PLC a déclaré jeudi qu'elle continuerait à demander l'autorisation environnementale pour le projet Khemisset au Maroc, après avoir été renvoyée du niveau régional à la Commission ministérielle de pilotage nationale.

Les actions d'Emmerson ont baissé de 35 % à 2,34 pence l'unité à Londres jeudi matin.

La société de développement de la potasse axée sur le Maroc a déclaré que les études d'ingénierie de base étaient en voie d'achèvement et que les rapports finaux et les conceptions devraient être disponibles sous peu.

Elle a également indiqué que la due diligence pour le financement du projet se déroulera parallèlement à une étude de faisabilité actualisée et bancable après l'approbation de l'environnement.

M. Emmerson a déclaré que le processus d'approbation de l'évaluation de l'impact environnemental et social "reste la principale priorité" de la société et "dépend de l'impact du projet sur les ressources en eau de la région, une question sensible dans le contexte du changement climatique et des récentes sécheresses".

L'entreprise a investi beaucoup de temps et de ressources dans l'élaboration de solutions solides, a déclaré M. Emmerson.

Elle a exercé son droit de renvoyer l'approbation au comité ministériel national, après que l'autorité régionale d'investissement, la Commission régionale unifiée d'investissement, ait été "incapable d'approuver la demande" à la suite d'une récente réunion d'évaluation.

Emmerson a ajouté que les travaux sur les sept paquets techniques qui constituent l'ingénierie de base sont maintenant largement terminés, et qu'il ne reste que les dessins et rapports finaux concernant l'alimentation électrique, la jonction des autoroutes, l'infrastructure du site minier et les conceptions du portail et de la rampe d'accès.

Une fois ces travaux terminés, l'entreprise de potasse a déclaré que ces informations seront incluses dans une étude de faisabilité actualisée. Selon M. Emmerson, il faudra probablement six mois pour achever l'étude de faisabilité actualisée, une fois que l'autorisation environnementale aura été obtenue.

L'étude de faisabilité comprendra un modèle financier détaillé basé sur la dernière conception de l'usine et des chantiers miniers, et reflétera l'inflation des coûts depuis l'étude de faisabilité achevée en 2020.

"La société estime que les mesures prises pour répondre à toutes les préoccupations soulevées, combinées aux avantages économiques significatifs du projet et à sa contribution à la sécurité alimentaire, sont convaincantes et soulignent son importance stratégique pour le Royaume du Maroc. Sur cette base, la société reste confiante quant à l'approbation de ses propositions", a déclaré M. Emmerson.

Le directeur général, Graham Clarke, a commenté : "Le Maroc joue un rôle important sur le marché mondial des engrais, en s'appuyant sur les importantes exportations de produits phosphatés du royaume. La croissance rapide du marché africain, qui s'ajoute à la demande établie de l'Europe et du Brésil, fait de cette période un moment passionnant pour la potasse. Une fois le processus d'approbation du plan environnemental achevé, nous sommes impatients de passer au financement et à la construction de ce projet d'importance nationale.

"Heureusement, nous constatons aujourd'hui un ralentissement de l'inflation des coûts d'investissement, ainsi que des prix des produits de base et en particulier de l'énergie. L'énergie constitue la part la plus importante des coûts d'exploitation. Les améliorations que nous avons identifiées au cours de l'ingénierie de base devront également être quantifiées et utilisées comme données actualisées pour le modèle financier. Nous pensons que l'inflation des coûts s'appliquera à tous les projets de potasse, et nous nous attendons à ce que Khemisset reste dans une position compétitive sur la courbe des coûts, notamment en raison de sa géologie et de son emplacement favorables".

