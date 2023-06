Les actions d'Esken en hausse suite à la vente d'un investissement de 9 millions de livres sterling

(Alliance News) - Esken Ltd a déclaré mardi qu'elle avait accepté de vendre son investissement dans Mersey Bioenergy Holdings Ltd pour 9 millions de livres sterling.

Les actions de la société d'infrastructure, d'aviation et d'énergie basée à Widnes, en Angleterre, étaient en hausse de 8,0 % à 3,84 pence chacune à Londres mardi matin.

La société a déclaré que sa filiale à 100 % Esken Green Energy Ltd a vendu son investissement dans Mersey Bioenergy à UK Waste Resources and Energy Investments LP, un membre du Bioenergy Infrastructure Group.

Mersey Bioenergy possède et exploite une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité à Widnes. L'investissement d'Esken dans Mersey Bioenergy comprend une participation de 39,6 % et 7,3 millions de livres sterling d'obligations d'emprunt non garanties à 13,5 % d'une durée de dix ans se terminant en novembre 2024.

Esken a déclaré que cette cession s'inscrivait dans le cadre de la stratégie actuelle de l'entreprise visant à se défaire d'actifs non essentiels. L'investissement de la société dans Mersey Bioenergy n'a contribué ni au bénéfice ni à la perte d'Esken au cours de l'exercice clos le 28 février 2022.

Esken a ajouté que la cession n'aura pas d'incidence sur l'accord de fourniture de combustible de Mersey Bioenergy conclu avec Esken Renewables, qui expire en juillet 2035.

La contrepartie de 9 millions de livres sterling sera payée en espèces à la fin de la transaction, et les liquidités seront utilisées pour le remboursement de la dette et à des fins de fonds de roulement.

La finalisation est attendue avant la fin du mois d'août.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.