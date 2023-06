Les actions d'Oriole Resources augmentent en raison du potentiel de ressources du projet camerounais

(Alliance News) - Oriole Resources PLC a déclaré jeudi qu'elle envisageait d'affiner les cibles de son projet aurifère au Cameroun, après que les premières images des tests ont montré "des détails structurels beaucoup plus fins" que ce qui était visible auparavant.

Oriole est une société d'exploration aurifère basée à Londres, qui se concentre sur un projet d'exploration précoce au Cameroun et sur le projet aurifère plus avancé de Senala au Sénégal. Elle détient également un certain nombre d'intérêts et de redevances dans des sociétés opérant en Afrique et en Turquie.

Depuis qu'elle a effectué une première évaluation de ses ressources en décembre, la société s'est attachée à identifier des cibles supplémentaires pour accroître et étendre les ressources de Bibemi, son projet aurifère situé dans le nord du Cameroun.

À ce jour, Oriole a identifié une minéralisation aurifère encaissée dans des cisaillements sur quatre prospects principaux - Bakassi Zone 1, Bakassi Zone 2, Lawa West et Lawa East - au sein d'un système hydrothermal minéralisé de 12 kilomètres de long à la surface.

La société a déclaré jeudi qu'il existait un "potentiel significatif" d'expansion des ressources dans la zone 1 de Bakassi et d'identification de ressources supplémentaires dans les trois autres zones d'intérêt du permis, à savoir la zone 2 de Bakassi, Lawa West et Lawa East.

Tout récemment, Oriole a achevé un programme géophysique de suivi destiné à faciliter le ciblage des forages et attend maintenant les résultats du traitement des données, qui devraient être disponibles au cours du second semestre.

"Les interprétations géophysiques détaillées de ce nouvel ensemble de données sont encore en cours de traitement, mais les premières images, comme le montre la figure 1 ci-dessous, indiquent clairement un détail structurel beaucoup plus fin que ce qui était visible auparavant, et dont nous savons déjà qu'il est très important pour le contrôle du dépôt d'or", a déclaré Tim Livesey, directeur général de la société.

"Ces quatre prospects aurifères sont distants d'au plus trois kilomètres les uns des autres. En raison de cette proximité, nous pensons qu'il existe un bon potentiel de développement d'une ressource économique globale substantielle, comprenant une série de fosses à ciel ouvert centrées sur ces prospects et une installation centralisée de traitement du minerai."

Les actions d'Oriole se négociaient 4,5 % plus haut à 0,20 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

