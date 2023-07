APB Resources Berhad est une société holding d'investissement basée en Malaisie. La société fabrique des équipements de traitement pour les secteurs de l'oléochimie, du pétrole et du gaz, de l'énergie et de la pétrochimie. Les secteurs d'activité de la société comprennent la fabrication et d'autres secteurs. Le secteur Fabrication est engagé dans la fabrication d'équipements d'ingénierie spécialement conçus et fabriqués. Le secteur Autres se compose de participations et de sociétés dormantes. La filiale à 100 % de la société est Era Julung Sdn. Bhd.

Secteur Construction et ingénierie