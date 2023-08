(Alliance News) - RM PLC a annoncé mercredi une perte intérimaire réduite en raison des défis opérationnels et commerciaux continus dans son segment RM Resources, qui ont assombri les "bons progrès" réalisés dans le reste du groupe.

RM fournit des technologies et des ressources au secteur de l'éducation. Elle est basée à Abingdon, en Angleterre. Les actions de la société ont plongé de 29 % à 49,90 pence mercredi matin à Londres.

Au cours du semestre qui s'est achevé le 31 mai, RM a annoncé une baisse de 10 % de son chiffre d'affaires, qui est passé de 97,9 millions de livres sterling à 87,6 millions de livres sterling. Sa perte avant impôts s'est réduite à 4,4 millions de livres sterling, contre 7,7 millions de livres sterling l'année précédente.

La société a déclaré que cela était dû en grande partie à la baisse des volumes de transactions dans RM Resources, en particulier pour l'activité Consortium qui se remet d'une "mauvaise gestion" passée du programme de mise en œuvre informatique et de conditions "difficiles" sur le marché de l'éducation.

Les coûts des ventes ont diminué de 7,6 % en glissement annuel pour atteindre 60 millions de livres sterling, tandis que les dépenses d'exploitation ont baissé de 3,6 % pour atteindre 38,4 millions de livres sterling. Les frais financiers, quant à eux, ont plus que doublé pour atteindre 2,8 millions de livres sterling.

"Au cours du premier semestre, nous nous sommes concentrés sur la stabilisation financière et opérationnelle de l'entreprise... Bien que nous ayons accompli beaucoup de choses, le défi le plus important a été l'impact négatif de l'activité du Consortium, qui a assombri les bons progrès réalisés dans le reste du groupe. Les conséquences de la lenteur de son redressement sont visibles dans nos résultats financiers et ont affecté nos prévisions pour l'ensemble de l'année", a déclaré Mark Cook, directeur général.

RM a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté atteigne ou avoisine le seuil de rentabilité pour l'ensemble de l'année. Pour l'exercice 2022, l'entreprise a enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté de 7,5 millions de livres sterling pour les activités poursuivies.

"Nous nous attendions à une croissance dans toutes nos unités d'affaires et nous sommes déçus par les défis opérationnels et commerciaux persistants de RM Resources, dominés par Consortium, et exacerbés par l'environnement budgétaire plus difficile dans les écoles. Alors que nous nous efforçons de redresser les ventes et de regagner la confiance de nos clients, nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires de Consortium reste inférieur à nos attentes, ce qui aura un impact sur nos prévisions concernant le bénéfice d'exploitation ajusté du groupe pour l'ensemble de l'année", a expliqué RM.

