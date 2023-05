Les dirigeants mexicains devraient remporter des élections historiques dans un État, alors que la course à la présidence se profile à l'horizon

Le 4 juin, les électeurs devront choisir entre deux femmes pour élire un nouveau gouverneur dans l'État de Mexico, une région qui englobe une grande partie de l'agglomération de Mexico, un moteur important de l'économie et où vit près d'un habitant sur sept.

Le Mouvement de régénération nationale (MORENA) de M. Lopez Obrador est de loin le parti le plus populaire du pays, grâce à sa forte cote de popularité personnelle, qu'il a renforcée en augmentant les dépenses sociales et en critiquant quotidiennement ses adversaires, qu'il considère comme les élites politiques et économiques corrompues du Mexique.

MORENA a toutefois subi des pertes surprises lors des élections de mi-mandat dans la capitale et dans l'État de Mexico, où de nombreux électeurs ont été choqués par les attaques du président contre la classe moyenne. Cela a donné une lueur d'espoir à une opposition fragmentée.

Pourtant, après avoir gouverné l'État pendant près d'un siècle, le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), autrefois dominant, a vu sa confiance s'éroder progressivement, plombée par les scandales qui ont émaillé son long règne sur le Mexique, qui s'est étalé sur la majeure partie des neuf dernières décennies. Lopez Obrador a mis le PRI en déroute en 2018 lorsqu'il a remporté la présidence.

"Nous avons donné au PRI de nombreuses chances, mais ce sont toujours les mêmes vieux escrocs", a déclaré Alan Lira, un coursier de 28 ans à Los Reyes Acaquilpan, une ville gérée par le PRI dans l'État situé sur le flanc est de Mexico. "Pourquoi ne pas donner une chance à MORENA ?

La candidate de MORENA, Delfina Gomez, 60 ans, une fidèle alliée du président qui était arrivée deuxième lors des dernières élections dans l'État en 2017, a présenté sa candidature comme un vote pour le changement, même si l'administration de Lopez Obrador est maintenant bien engagée dans sa cinquième année.

Sa campagne n'a pas répondu aux demandes d'interview.

Les sondages d'opinion font de Mme Gomez la grande favorite pour battre sa rivale de 39 ans, Alejandra del Moral, une ancienne députée du PRI et fonctionnaire de l'État qui se présente au nom d'une coalition de partis comprenant la majeure partie de l'opposition politique nationale.

À Los Reyes, une ville de maisons en béton qui convergent vers un centre animé où les pousse-pousse à moto se faufilent entre les étals des marchés, les électeurs ont rapidement cité le problème de la sécurité. Des panneaux apposés sur les bâtiments proches de la mairie avertissent les voleurs qu'ils seront lynchés.

Les électeurs s'inquiètent également de la croissance économique et déplorent l'inflation.

Erika Flores, une infirmière de 50 ans qui a voté pour Lopez Obrador en 2018, a déclaré qu'elle se sentait maintenant désillusionnée. Bien qu'il ait aidé les plus démunis, les travailleurs comme elle ont été perdants, a-t-elle fait valoir.

"Le PRI se préoccupe davantage des personnes qui travaillent", a-t-elle déclaré.

Mme del Moral, candidate du PRI, affirme que sa coalition s'efforcera de parvenir à un consensus au lieu de ce qu'elle appelle le "populisme polarisant" de M. Lopez Obrador, qui divise le Mexique entre "riches et pauvres".

"Nous avons décidé d'emprunter la voie de la réconciliation", a-t-elle déclaré à Reuters, expliquant que son parti renouait avec les électeurs en faisant du porte-à-porte et qu'il devait s'excuser auprès de la population pour avoir perdu son chemin.

Des élections gubernatoriales se tiendront également dans l'État de Coahuila, dans le nord du pays, le 4 juin. Le PRI devrait conserver le pouvoir après que des scissions au sein de MORENA ont donné lieu à des candidatures rivales.

TEST DE LITMUS

C'est la première fois que les élections de l'État de Mexico seront réservées aux femmes. Quelques électeurs de Los Reyes y ont vu un présage pour la présidence en 2024, lorsque la maire de Mexico Claudia Sheinbaum est favorite pour succéder à Lopez Obrador.

Mme Sheinbaum s'est rapprochée de M. Lopez Obrador sur le plan politique, et certains analystes considèrent la candidature de M. Gomez au poste de gouverneur, un ancien instituteur également proche du président, comme un test décisif pour les espoirs de la maire.

"Si Delfina perd, Claudia perd", a déclaré Fernando Belaunzaran, un homme politique de l'opposition et ancien collègue de Sheinbaum au sein du Parti de la révolution démocratique, que Lopez Obrador a dirigé avant de fonder MORENA.

M. Belaunzaran a fait remarquer que M. Sheinbaum, qui a soutenu le programme économique controversé du président et ses attaques contre le pouvoir judiciaire et les autorités électorales, est largement considéré comme le premier choix de M. Lopez Obrador pour le remplacer. Ce dernier le nie.

Son principal rival est le ministre des affaires étrangères Marcelo Ebrard, considéré par les chefs d'entreprise et les diplomates comme plus modéré. Il a suscité des inquiétudes quant à l'impartialité du concours interne du MORENA.

Si Gomez perd, cela pourrait renforcer les arguments en faveur d'un candidat perçu comme ayant un attrait plus large, tel qu'Ebrard, a déclaré M. Belaunzaran. Le MORENA choisira son candidat dans le courant de l'année.

M. Gomez s'est engagé à donner la priorité à la sécurité dans l'État de Mexico, en promettant d'assainir la police et d'améliorer ses ressources. Au niveau national, les meurtres ont quelque peu diminué par rapport à leurs pics de 2019-2020, mais ils sont moins nombreux dans l'État.

Elle a également exhorté ses partisans à être attentifs à la fraude électorale, décrivant ses adversaires comme "rusés", ce qui soulève la perspective d'un conflit post-électoral si MORENA est battu de manière inattendue.