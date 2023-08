Des milliers d'habitants de la Colombie-Britannique ont été placés en état d'alerte et d'évacuation samedi après l'intensification rapide des incendies de forêt qui a contraint la province de l'ouest du Canada à déclarer l'état d'urgence.

La province du Pacifique a connu des vents forts et des éclairs secs au cours des 36 dernières heures, en raison de l'interaction d'une masse d'air froid avec l'air chaud accumulé au cours de l'été étouffant. Cela a intensifié les feux de forêt existants dans la province et en a allumé de nouveaux.

Vendredi, un incendie hors de contrôle dans le sud de la Colombie-Britannique a été multiplié par plus de cent en 24 heures et a nécessité l'évacuation de plus de 2 400 propriétés. L'incendie était centré sur Kelowna, une ville située à quelque 300 kilomètres (180 miles) à l'est de Vancouver et comptant une population d'environ 150 000 habitants.

Alors que les conditions ont continué à se détériorer rapidement jusqu'à vendredi soir, le premier ministre Daniel Eby a déclaré l'état d'urgence à l'échelle de la province afin d'accéder à des pouvoirs d'autorité temporaires pour lutter contre les risques liés aux incendies.

"Il s'agit d'une saison d'incendies de forêt historique pour la Colombie-Britannique", a déclaré M. Eby lors d'une réunion d'information.

Environ 15 000 personnes étaient sous ordre d'évacuation vendredi soir, et 20 000 autres sont sous alerte d'évacuation. La province compte actuellement plus d'un tiers des 1 062 incendies actifs au Canada.

"La déclaration d'état d'urgence (...) fait comprendre aux habitants de la province la gravité de la détérioration de la situation", a déclaré M. Eby. "Elle nous permet de disposer d'un certain nombre d'outils juridiques pour émettre des ordres spécifiques et garantir la disponibilité des ressources.

Les flammes ont déjà détruit plusieurs structures à West Kelowna et les autorités ont prévenu que la province pourrait connaître les pires journées de la saison des incendies cette année.

Les incendies de forêt ne sont pas rares au Canada, mais la propagation des flammes et les perturbations de la vie et des terres soulignent la gravité de la pire saison d'incendies de forêt jamais enregistrée cette année.

Les incendies ont épuisé les ressources locales et attiré l'aide du gouvernement fédéral ainsi que celle de 13 pays. Au moins quatre pompiers ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions.

Environ 140 000 kilomètres carrés (54 054 miles carrés) de terres, soit à peu près la taille de l'État de New York, ont déjà brûlé, et les autorités gouvernementales prévoient que la saison des incendies pourrait s'étendre jusqu'à l'automne en raison de la sécheresse généralisée qui sévit au Canada.

L'escalade en Colombie-Britannique survient alors que la ville de Yellowknife, dans le nord du Canada, a évacué la plupart de ses quelque 20 000 habitants en raison de l'approche d'un grand incendie.

Jeudi et vendredi, les habitants ont quitté leurs maisons et leurs biens pour se réfugier dans les provinces voisines, car l'incendie rampant risque de couper les voies d'accès aux terres et d'aggraver la situation.

Des habitants et des touristes sont partis en voiture sur des routes bordées par le feu et la fumée, tandis que d'autres ont été évacués par avion par les autorités locales et fédérales.

Le gigantesque incendie qui menace Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest, n'a guère progressé vendredi, les pompiers ayant freiné sa progression.

Mais des vents violents pourraient encore souffler le feu vers la ville, et il pourrait atteindre la périphérie ce week-end, ont averti les services de lutte contre les incendies du territoire.