Les incendies de forêt se propagent dans l'est du Canada, forçant l'évacuation de la région côtière du Québec

Le Canada connaît l'un des pires débuts de saison des feux de forêt, avec des incendies qui brûlent dans presque toutes les provinces et qui ont forcé des dizaines de milliers d'évacuations depuis la fin du mois d'avril.

Le ministre fédéral de la protection civile, Bill Blair, a déclaré que plus de 2,7 millions d'hectares ont été ravagés depuis le début de l'année dans l'ensemble du pays, soit plus de cinq millions de terrains de football. Cela représente plus de 10 fois la superficie moyenne brûlée à cette période de l'année au cours des dix dernières années.

Lors d'une réunion d'information tenue vendredi matin, M. Blair a indiqué que 214 incendies brûlaient au Canada, que 93 d'entre eux étaient hors de contrôle et que 29 000 personnes avaient été évacuées.

"La situation reste grave dans tout le pays", a déclaré M. Blair.

"L'Alberta, les Territoires du Nord-Ouest, la Saskatchewan, le Manitoba, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse sont tous en proie à des feux de forêt d'interface", a-t-il ajouté, faisant référence aux incendies qui peuvent toucher simultanément des bâtiments et des combustibles forestiers ou de la végétation.

Les incendies de forêt sont fréquents dans les provinces de l'ouest du Canada, mais cette année, la province orientale de la Nouvelle-Écosse subit la pire saison d'incendies de forêt de son histoire. La province atlantique a connu près de 200 incendies de forêt qui ont brûlé plus de 19 000 hectares et déplacé plus de 25 000 personnes, contre 152 incendies qui ont brûlé 3 390 hectares en 2022.

Dans une autre province de l'est, le Québec, le premier ministre François Legault a demandé à la population d'éviter de passer du temps dans les forêts au cours des prochains jours.

Le maire de Sept-Îles, une ville côtière du Québec, a déclaré l'état d'urgence local vendredi et ordonné à 10 000 personnes d'évacuer leur domicile.

"La situation au Québec s'aggrave de jour en jour", a déclaré à la presse Stéphane Lauzon, député fédéral de la province.

Le Premier ministre Justin Trudeau, qui rencontrait son homologue polonais Mateusz Morawiecki à Ottawa, a promis de continuer à fournir une aide fédérale aux provinces touchées.

"C'est un temps utile pour beaucoup de gens d'un océan à l'autre", a-t-il déclaré. "Nous continuerons à apporter notre soutien par tous les moyens possibles.

Les forces armées canadiennes participent à la lutte contre les incendies dans l'ouest du Canada depuis le début du mois de mai et des troupes ont été envoyées en Nouvelle-Écosse jeudi. Les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud ont également apporté leur aide, et M. Morawiecki a proposé vendredi d'envoyer des pompiers polonais en cas de besoin.