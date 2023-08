Dans une morgue temporaire située à proximité du bureau du coroner du comté de Maui, une équipe de spécialistes - dont des médecins légistes, des techniciens en radiologie, des experts en empreintes digitales et des dentistes légistes - travaille 12 heures par jour à l'identification des restes carbonisés des victimes de l'incendie de forêt cataclysmique de ce mois-ci.

Ils sont membres du programme fédéral DMORT (Disaster Mortuary Operational Response Team), déployé lorsque les autorités locales sont débordées par un incident entraînant un grand nombre de décès.

L'étendue de l'expérience de l'équipe souligne la difficulté de la tâche à laquelle elle est confrontée. Le nombre de victimes est inconnu, des centaines de personnes figurent encore sur les listes de disparus et, dans certains cas, le brasier a consumé tous les corps, à l'exception des moindres vestiges.

Ce travail est d'une importance vitale, car les familles attendent désespérément de connaître le sort de leurs proches et d'avoir la possibilité de leur dire adieu. Le nombre de morts dans la ville dévastée de Lahaina a dépassé la centaine, mais seules quelques personnes ont été officiellement identifiées, ce qui souligne le long chemin à parcourir.

"Il est très important pour les familles de retrouver leurs proches - c'est notre mission, et lorsque nous y parvenons, c'est un grand jour", a déclaré Frank Sebastian, 68 ans, commandant de la DMORT de Maui et médecin légiste à la retraite de la région de Seattle.

Il existe dix DMORT régionales aux États-Unis, composées de plus de 600 membres civils, qui entrent en action lors de catastrophes aussi diverses que les accidents d'avion, les ouragans et les attentats de masse tels que les détournements du 11 septembre 2001.

Si le travail peut être émotionnellement éprouvant, les membres de la DMORT sont déjà confrontés à la mort dans leur travail quotidien de directeur de pompes funèbres, de médecin légiste et de coroner. Ils sont mieux équipés que la plupart des gens pour compartimenter leurs sentiments et se concentrer sur la mission à accomplir.

"Je suis confrontée à des choses que la plupart des gens ne comprennent pas ou ne pourraient pas traiter au quotidien", déclare Kathryn Pinneri, membre de longue date de l'association DMORT et pathologiste qui dirige le département des services médico-légaux du comté de Montgomery, au Texas.

LES DÉFIS DE MAUI

Le ministère américain de la santé et des services sociaux, qui supervise les DMORT, a déployé trois douzaines de membres à Maui, dont du personnel logistique et des spécialistes de la santé mentale.

L'agence a également transporté l'une des trois unités morgues portables de catastrophe, soit quelque 22,5 tonnes de fournitures et d'équipements pour mettre en place une morgue entièrement fonctionnelle, y compris des tables d'examen, des appareils à rayons X et du matériel de prise d'empreintes digitales.

Le travail est divisé en deux catégories : "postmortem" - analyse des restes - et "antemortem" - collecte d'informations auprès des proches survivants.

Chaque jour, les équipes de recherche et de sauvetage qui passent Lahaina au peigne fin apportent des restes suspects à la morgue temporaire. Les dépouilles sont généralement confiées à un "pisteur" qui les suit tout au long de la procédure, selon M. Pinneri.

Les dépouilles sont ensuite transférées d'un poste à l'autre, en fonction de leur forme. Dans le cas d'un corps humain, par exemple, les empreintes digitales sont relevées et les caractéristiques telles que la couleur des cheveux, la taille, le poids et les tatouages sont enregistrées. Une radiographie peut mettre en évidence des détails utiles tels qu'une prothèse de hanche ; un examen dentaire peut être comparé aux dossiers dentaires.

Les restes squelettiques sont examinés par des médecins légistes et des anthropologues à la recherche d'indices. Les échantillons d'ADN sont devenus un outil essentiel ; M. Sebastian a indiqué que l'équipe de Maui s'était associée à une société capable de traiter l'ADN en quelques heures seulement.

Un autre groupe, connu sous le nom d'équipe du "Centre d'identification des victimes", aide à recueillir des détails auprès des parents survivants pour trouver d'éventuelles correspondances : Les prélèvements d'ADN, les noms des dentistes des victimes et l'existence éventuelle d'un fichier d'empreintes digitales.

Les incendies posent des problèmes particuliers. Par exemple, les fragments d'os intensément brûlés peuvent ne plus contenir de brins d'ADN utilisables, selon Paul Sledzik, anthropologue médico-légal et ancien commandant du DMORT. Les dossiers dentaires peuvent avoir été détruits dans l'incendie.

L'incendie de Maui est ce que les experts appellent une catastrophe "ouverte", dans laquelle le nombre de victimes et leur identité sont incertains et potentiellement inconnaissables, a déclaré M. Sledzik. Dans le cas d'une catastrophe "fermée", ces facteurs sont connus, comme dans le cas d'un accident d'avion pour lequel la compagnie aérienne dispose d'une liste des passagers et de l'équipage.

"Ce sera un défi à Hawaï, car il faudra établir la liste des personnes disparues", a déclaré M. Sledzik.

UNE TÂCHE ÉCRASANTE

Le programme fédéral DMORT a été créé en 1992, après l'écrasement du vol 405 d'USAir sur l'île de Long Island, à New York, qui a fait 27 morts.

Pendant des années, les équipes sont intervenues lors d'accidents de transport majeurs, d'inondations de cimetières et de catastrophes naturelles. Mais les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué un tournant, les équipes DMORT aidant les autorités de la ville à trier des milliers de dépouilles.

"Je pense que c'est le 11 septembre que les gens ont vraiment commencé à réaliser l'importance de cette fonction", a déclaré Dawn O'Connell, secrétaire adjointe à la préparation et à l'intervention du ministère de la santé et des services sociaux. "Des centaines de membres de notre équipe ont été déployés pendant des mois.

"Nous faisons ce travail pour les familles", a déclaré M. Sledzik, qui a commandé une équipe envoyée sur le site de l'accident du 11 septembre près de Shanksville, en Pennsylvanie. Nous n'utilisons jamais le terme "fermeture", car j'ai travaillé avec suffisamment de familles pour savoir qu'il n'existe pas, mais nous espérons leur permettre de savoir que leurs proches sont partis.

À la suite des attentats, les villes et les États ont commencé à mettre en œuvre des plans de gestion des décès massifs, certains créant leur propre version des DMORT, a indiqué M. Sledzik. Mais les équipes fédérales restent essentielles pour les catastrophes survenant dans des régions éloignées ou disposant de peu de ressources.

Les missions peuvent varier considérablement et chaque catastrophe apporte son lot d'obstacles, selon les membres de l'équipe. Des DMORT ont été envoyées à Porto Rico en 2017, lorsque l'ouragan Maria a tué près de 3 000 personnes sur l'île. En 2020, des équipes ont été envoyées à New York alors que les morgues des hôpitaux et les pompes funèbres de la ville étaient inondées de morts au plus fort de la pandémie de COVID-19.

David Hunt, un entrepreneur de pompes funèbres de l'Indiana qui commande deux DMORT régionales, a dû négocier avec l'armée haïtienne à la suite du tremblement de terre catastrophique de 2010, alors que sa mission était d'identifier et de rapatrier les victimes américaines.

"Quand j'y repense, je ne suis qu'un entrepreneur de pompes funèbres d'une petite ville, et le fait d'être impliqué dans certains de ces événements historiques... est parfois bouleversant", a déclaré M. Hunt, se souvenant de ce qu'il a ressenti lorsqu'il s'est trouvé dans l'enceinte du World Trade Center en 2001.

Les incendies représentent un domaine d'intervention relativement nouveau pour les DMORT ; les équipes sont intervenues lors de l'incendie de Camp en 2018, qui a fait 85 morts en Californie, et lors des incendies de l'Oregon en 2020.

Mais le changement climatique, qui, selon les scientifiques, va exacerber les incendies de forêt, les ouragans et d'autres catastrophes naturelles, pourrait augmenter la fréquence des incidents entraînant des décès massifs.

À l'aube de cette ère de "polycrise", il sera très important de s'assurer que nous disposons d'un nombre suffisant de membres de l'équipe DMORT que nous pourrons déployer", a déclaré M. O'Connell, le haut fonctionnaire du ministère de la santé et des services sociaux.