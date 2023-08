(Alliance News) - Ariana Resources PLC a déclaré mardi que les récents forages effectués dans le cadre du projet Kiziltepe en Turquie ont permis de définir les limites économiques probables des systèmes de veines connus.

La société d'exploration et de développement minier basée à Londres, qui possède des intérêts dans l'exploitation aurifère en Turquie, à Chypre et au Kosovo, a déclaré que le forage se poursuivait à Karakavak, qu'il progressait à Kepez et qu'un programme distinct était en cours à Kizilcukur.

Selon Ariana Resources, des cibles ont été définies à la suite d'une récente étude de polarisation induite et de résistivité, qui feront l'objet de nouveaux forages dans le secteur de Kiziltepe.

Ariana Resources a également indiqué que les possibilités d'extension de la durée de vie de la mine à neuf ans jusqu'en 2025, voire au-delà, étaient en cours d'évaluation.

"Kiziltepe reste actuellement notre opération minière la plus importante en attendant la mise en service réussie de Tavsan, qui est actuellement en construction. Entre-temps, nous avons travaillé avec l'équipe de Zenit pour définir d'autres ressources à proximité de l'exploitation de Kiziltepe", a déclaré Kerim Sener, directeur général.

"Les programmes de forage menés ces dernières années ont déjà été couronnés de succès, prolongeant la durée de vie de la mine à un moment où la capacité de traitement a été doublée. Nous cherchons maintenant à identifier des ressources supplémentaires dans une zone plus large et sur plusieurs sites satellites tels que Kizilcukur et Ivrindi."

M. Sener poursuit : "Une fois que les programmes de forage dans le secteur de Kiziltepe seront terminés, y compris les programmes actifs dans les zones de Karakavak et de Kepez et le programme récemment lancé à Kizilcukur, nous procéderons à un nouvel examen et à une réévaluation de nos ressources et de nos réserves."

