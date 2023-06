Les résultats de Golden Metal identifient des cibles aurifères de type Carlin

Golden Metal Resources PLC - société d'exploration de tungstène, d'or, de cuivre, d'argent et de zinc basée au Nevada (États-Unis) - annonce les résultats d'exploration de son projet aurifère Golconda Summit au Nevada. Les résultats de l'échantillonnage de roches ont révélé une anomalie significative en arsenic, le principal élément d'altération associé aux systèmes aurifères de type Carlin. Les résultats suggèrent en outre la présence d'une "zone d'alimentation" et donc la possibilité qu'un système aurifère de type Carlin existe en profondeur dans le projet. Oliver Friesen, directeur général, a déclaré : "Les résultats présentés aujourd'hui confirment la présence possible d'un système aurifère significatif de type Carlin au sein du projet."

Cours actuel de l'action : 7,34 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 9,8

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

