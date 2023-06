(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Science in Sport PLC - Société de nutrition sportive basée à Londres - En 2022, la perte avant impôts s'est creusée à 10,6 millions de livres sterling, contre 5,3 millions de livres sterling l'année précédente, car le coût des marchandises a augmenté à 36,8 millions de livres sterling, contre 31,2 millions de livres sterling, et la société a enregistré 1,1 million de livres sterling de coûts de transition vers de nouvelles installations, contre 125 000 livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 62,5 millions de GBP à 63,8 millions de GBP. Elle indique que ce chiffre d'affaires a été affecté par la fermeture de ses activités en Russie, par des problèmes de congestion portuaire aux États-Unis et par des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement. Pour ce qui est de l'avenir, l'entreprise annonce un retour à une croissance rentable d'une année sur l'autre pour 2023. Le directeur général, Stephen Moon, déclare : "En 2023, nous sommes bien préparés pour une croissance rentable, comme le montre la croissance des ventes au cours des quatre derniers mois. Notre activité de vente au détail, au niveau national et international, affiche une croissance rentable, et notre activité sur Amazon affiche des résultats nettement supérieurs à ceux de la même période de l'année dernière."

James Latham PLC - distributeur de bois, de panneaux et de surfaces décoratives basé dans le Hertfordshire - affiche un chiffre d'affaires de 408,4 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mars, soit une hausse de 6,0 % par rapport aux 385,4 millions de livres sterling de l'exercice précédent. Le bénéfice avant impôt est toutefois ramené à 44,5 millions de livres sterling, contre 58 millions de livres sterling, la marge brute tombant à 80 millions de livres sterling, contre 91,5 millions de livres sterling l'année précédente. Les frais de vente et de distribution passent de 22,2 millions de livres sterling l'année précédente à 24,2 millions de livres sterling. Déclaration d'un dividende final de 20,8 pence par action, en hausse de 9,5 % par rapport aux 19,0 pence de l'année précédente. Cela porte le dividende total pour l'année à 36,05 pence, soit une augmentation de 7,6 % par rapport aux 33,5 pence de l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise déclare que son défi est de "diriger l'entreprise vers une réalisation de bénéfices plus normale et plus réaliste qui tienne compte des conditions de marché dans lesquelles nous opérons et des pressions inflationnistes sur les frais généraux auxquelles toutes les entreprises sont confrontées".

Ascent Resources PLC - Société d'énergie et de ressources naturelles axée sur l'Amérique latine et l'Europe - Enregistre un revenu de 581 000 GBP pour 2022, contre aucun en 2021. La perte avant impôts se creuse pour atteindre 41,9 millions de livres sterling, contre seulement 2 millions de livres sterling l'année précédente, en raison de dépenses de dépréciation de 39,7 millions de livres sterling, alors qu'il n'y en avait pas en 2021. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise se dit bien placée pour mener à bien l'activité de développement commercial d'ESG Metals au cours de l'exercice 2023.

Beacon Energy PLC - Société pétrolière et gazière en amont centrée sur l'Allemagne - La perte avant impôt se réduit à 1,1 million USD pour les 8 mois se terminant le 31 décembre, contre 27,4 millions USD pour l'exercice 2022, la société ayant subi une perte de valeur de 23,9 millions USD au cours de l'exercice 2022. En 2022, l'entreprise "a travaillé sans relâche pour stabiliser la situation financière de la société". Pour ce qui est de l'avenir, l'entreprise déclare qu'elle est en train de mettre en place une activité internationale de pétrole et de gaz en amont.

