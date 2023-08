Ankur Banerjee fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir :

Les investisseurs ont gardé leur chapeau antirisque alors que le marché cherche à clôturer une semaine volatile qui a suivi le changement de politique de la Banque du Japon et s'est terminée par des inquiétudes sur la direction que prennent les rendements américains.

Les contrats à terme indiquent que les actions européennes devraient ouvrir en hausse, mais il reste à voir si elles seront en mesure de conserver leurs gains. L'indice paneuropéen STOXX 600 est à son plus bas niveau depuis plus de trois semaines et est sur le point d'interrompre sa série de gains.

Avant que le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis ne soit publié plus tard dans la journée, l'attention des investisseurs se portera sur les données PMI de la construction dans la zone euro, au Royaume-Uni et en Allemagne. La livre sterling sera également au centre de l'attention après avoir été secouée jeudi par la modeste hausse des taux de la Banque d'Angleterre. La livre était en hausse de 0,2 % dans les heures asiatiques.

Pendant ce temps, la banque centrale chinoise a déclaré que les outils de politique monétaire, y compris les réductions du ratio de réserves obligatoires et les opérations d'open market, pourraient être utilisés pour assurer la liquidité du système bancaire, un jour après que son gouverneur se soit engagé à orienter davantage de ressources financières vers le secteur privé.

Les investisseurs ont placé leurs espoirs dans les mesures de relance et d'assouplissement de la politique de Pékin pour relancer la reprise anémique de la deuxième plus grande économie du monde.

Dans le monde des entreprises, les résultats des grandes entreprises technologiques ont été mitigés. Apple a prévu jeudi que la baisse des ventes se poursuivrait au cours du trimestre actuel, même si elle a dépassé les objectifs de Wall Street en matière de ventes et de bénéfices au cours du troisième trimestre fiscal.

Amazon.com Inc. a quant à elle annoncé une croissance de son chiffre d'affaires et un bénéfice supérieur aux attentes de Wall Street, car l'entreprise livre des marchandises plus rapidement et à moindre coût, tandis que les récents vents contraires liés à l'informatique dématérialisée ont commencé à s'estomper.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés vendredi :

Événements économiques : PMI de la construction en juillet au Royaume-Uni, production industrielle en juin en Italie, PMI de la construction en juillet en Allemagne, ventes au détail dans la zone euro.