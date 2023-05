Mineral & Financial lève 250 000 GBP par le biais d'un placement de nouvelles actions

Mineral & Financial Investments Ltd - société d'investissement basée aux îles Caïmans et spécialisée dans le secteur des ressources naturelles - a placé 1,2 million d'actions à 1,0 pence chacune au prix de 21,0 pence par action. Les fonds nets seront utilisés pour des opportunités d'investissement que la société est en train d'examiner. La société a émis 250 000 actions à Novum Securities Ltd en règlement des honoraires de courtage historiques.

Jacques Vaillancourt, président-directeur général : "Nous recherchons la valeur dans tous les investissements que nous faisons, et les fonds fournis renforceront notre bilan alors que nous poursuivons les discussions sur de nouveaux investissements."

Cours actuel de l'action : 21,86 pence, en baisse de 14 % mercredi à Londres

Variation sur 12 mois : en hausse de 94%.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.