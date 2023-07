(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Mycelx Technologies Corp - Technologie d'assainissement de l'eau et de l'air basée en Géorgie (Etats-Unis) - Obtention d'un contrat avec un nouveau client au Moyen-Orient. Mycelx ajoute : "Le client avait besoin d'un système efficace et fiable capable de traiter des eaux usées complexes. Mycelx a été choisie spécifiquement pour sa capacité à traiter avec succès et de manière rentable les défis les plus difficiles en matière d'eau et pour sa réputation de longue date dans la région." L'entreprise s'attend à des recettes d'un million de dollars en 2023 grâce à cet accord, "ce qui étaye les prévisions actuelles pour 2023".

88 Energy Limited - Explorateur de pétrole axé sur l'Alaska - Acquisition d'actifs pétroliers et gaziers au Texas, États-Unis. La participation moyenne dans les actifs acquis est de 45 %. 88 et son partenaire de coentreprise Lonestar I LLC paieront 1,5 million USD au total, soit 1,1 million USD net pour 88.

Challenger Energy Group PLC - Société pétrolière et gazière axée sur les Caraïbes et l'Amérique - L'attribution de la licence Area Off-3 au large de l'Uruguay a reçu le soutien formel de l'agence nationale de réglementation de l'Uruguay. "La société s'attend à ce que le processus restant pour toutes les approbations restantes, la finalisation et la signature officielle de la documentation de la licence prenne environ trois à quatre mois, après quoi la période d'exploration initiale de quatre ans de la licence commencera ", ajoute Challenger.

Savannah Resources PLC - Société de développement du lithium basée à Londres - Avance "rapidement" dans la poursuite de la procédure d'autorisation environnementale restante pour le projet de lithium de Barroso au Portugal. Elle fait des propositions à des "prestataires de services spécialisés de premier plan" pour entreprendre les tâches nécessaires à la phase de la procédure d'autorisation environnementale. "Les réponses sont attendues pour le début du mois de juillet, et Savannah procédera rapidement à la sélection des prestataires de services afin de commencer le travail dès que possible", indique la société. "Savannah prévoit d'achever l'obtention du permis environnemental et l'étude de faisabilité définitive au cours du second semestre 2024."

Keras Resources PLC - développeur de mines axé sur l'Afrique de l'Ouest et les États-Unis - déclare que le processus d'audit des résultats de 2022 est terminé, mais que le rapport sera publié après la date limite de l'AIM. Keras explique cette situation par un "retard d'un jour dans les fonds à recevoir et les fonds à payer". Elle devait recevoir du Togo un paiement de 1,7 million USD lié à l'acquisition par Keras de la participation restante de 49 % dans Falcon Isle. Le Togo a donné des instructions pour effectuer le paiement, avant la date limite du 17 juillet, la semaine dernière mardi, mais Keras n'avait pas reçu les fonds sur son propre compte bancaire à la clôture du jeu vendredi. Cela "a entraîné une défaillance technique". Keras ajoute : "Keras a reçu l'assurance que les fonds seraient disponibles sur notre compte dans les 7 prochains jours et que la défaillance serait corrigée immédiatement après la réception de 1,7 million USD de l'État, dans la période de 30 jours autorisée dans l'accord avec le vendeur de Falcon Isle. Les actions ont été suspendues lundi. "Le rapport annuel devrait être publié dès que les questions susmentionnées auront été résolues, ce qui devrait se faire dans les sept jours", ajoute M. Keras.

Red Rock Resources PLC - Société de développement de ressources naturelles axée sur l'Afrique et l'Australie - Certificat d'enregistrement délivré dans le cadre de la demande de licence de lithium de la société près de Bikita, au Zimbabwe. Le certificat confère une licence ferme couvrant 94 hectares. "Des certificats pour deux petites demandes d'extension ajoutant 45 hectares à la licence principale dans cette zone ont également été accordés récemment. Toujours près de Bikita, à côté d'une zone achetée dont le transfert est en cours, l'enregistrement de deux petites zones de licence d'extension de 21 hectares et 22 hectares a été récemment accordé", ajoute Red Rock.

Vast Resources PLC - Société minière basée à Londres avec des projets en Roumanie et au Zimbabwe - En pourparlers pour une prolongation du délai de remboursement des prêts dus à A&T Investments SARL et Mercuria Energy Trading SA, qui s'élèvent à environ 8,4 millions USD. Ce prêt devait être remboursé vendredi. "La société est en pourparlers avec Mercuria et Alpha au sujet d'une nouvelle prolongation en vue du règlement anticipé des créances historiques", ajoute M. Vast.

Base Resources Ltd - producteur et développeur de sables minéraux axé sur l'Afrique - dit que trois zones de minéralisation ont été identifiées pour une exploration ciblée supplémentaire à Kwale East au Kenya. Il s'agit de Magaoni, Masindeni et Zigira. Base Resources déclare : "L'accès à l'exploration reste limité, y compris dans les zones très prometteuses de Magaoni et Zigira, les propriétaires fonciers n'ayant pas encore donné leur accord pour 35 % de ces zones". Il ajoute : "Une phase 2 du programme de forage par carottage à l'air est en cours : "Une phase 2 du programme de carottage à l'air, axée sur les trois cibles d'exploration identifiées, débutera prochainement. Dans le cadre de ce programme, les 35 % restants de Magaoni et Zigira seront forés dès que les propriétaires fonciers auront donné leur accord et tous les sondages à la tarière de la phase 1 dont la teneur moyenne en minéraux lourds est supérieure à 1 % seront jumelés afin d'obtenir une meilleure qualité d'échantillon et de permettre le forage jusqu'au sous-sol."

Marula Mining PLC - Société d'exploitation minière et de développement axée sur l'Afrique - signale un retard dans les résultats de 2022, qui n'ont donc pas été publiés avant la date limite. Demande la suspension temporaire de la négociation de ses actions sur le Growth Market de l'AQSE. Marula ajoute : "La société prévoit d'être en mesure de publier ses résultats définitifs sous peu, après quoi la négociation de ses actions sera rétablie. Une nouvelle annonce sera faite en temps voulu." Jeudi, la société s'est déclarée "satisfaite" des premiers résultats des travaux d'exploration de la mine de cuivre de Kinusi en Tanzanie, dans laquelle elle détient une participation de 75 %.

Eden Research PLC - Société basée à Oxfordshire, Angleterre, spécialisée dans les biopesticides durables et la technologie de formulation sans plastique - Demande d'autorisation au Royaume-Uni pour Ecovelex, qui a été mis au point pour lutter contre la destruction des cultures causée par les oiseaux. Sean Smith, directeur général, a déclaré : "Je suis particulièrement fier de notre équipe du Oxfordshire qui a dirigé le développement technique d'Ecovelex, et nous pouvons vraiment dire qu'il s'agit d'une solution locale à un problème qui touche chaque année les agriculteurs du Royaume-Uni et d'ailleurs. La collaboration entre Eden et Corteva Agriscience au cours des dernières années a été très productive, et je suis heureux de voir les premiers bénéfices commerciaux de ces activités à portée de main."

MGC Pharmaceuticals Ltd - Société pharmaceutique basée à Londres et spécialisée dans les médicaments inspirés des plantes - Se félicite de la nouvelle réglementation australienne qui reclasse les psychédéliques et permet aux psychiatres de les prescrire aux patients souffrant de dépression ou de stress post-traumatique. La MGC ajoute : "À compter du 1er juillet 2023, la MDMA et la psilocybine ont été reclassées en tant que médicaments pour certains troubles mentaux complexes. Les autorités australiennes ont placé ces deux médicaments sur la liste des médicaments approuvés par la Therapeutic Goods Administration, ce qui permet aux patients souffrant de dépression et de TSPT d'y avoir accès sous les soins de médecins australiens agréés. Comme annoncé précédemment, MGC Pharmaceuticals a récemment reçu l'autorisation du ministère slovène de la santé de mener des recherches scientifiques sur la psilocybine, un composé psychédélique naturel que l'on trouve dans une variété de champignons".

Duke Royalty Ltd - Fournisseur de solutions de capital alternatif axé sur l'Europe et l'Amérique du Nord - Réalise un investissement de suivi d'une valeur de 1,9 million de livres sterling dans New Path Fire & Security Ltd, partenaire existant en matière de redevances. Cet investissement servira à financer la dernière acquisition de BDI Security Ltd. par New Path. BDI fournit des services d'installation et de maintenance axés sur la télévision en circuit fermé et le contrôle d'accès. Le financement de Duke dans New Path s'élève désormais à 6,9 millions de GBP.

