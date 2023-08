Red Rock Resources PLC - société d'exploration et de développement des ressources naturelles axée sur l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Australie - note que des discussions ont été entamées avec des agents commerciaux en Chine pour la vente de minerais de lithium. Elle ajoute qu'un mineur contractuel/partenaire potentiel a envoyé un géologue consultant sud-africain "expérimenté" qui, avec le personnel d'African Lithium Resources (Pvt) Ltd, a procédé à une vérification préalable sur les sites d'ALR au Zimbabwe. ALR est la filiale de la société.

Elle indique que ses principales tâches actuelles sont le balisage et l'obtention d'évaluations de l'impact sur l'environnement pour les zones de licence récemment accordées, l'établissement et l'analyse d'échantillons représentatifs, l'acquisition d'équipements de concassage et d'enrichissement, l'obtention de licences d'exportation et la mise en place de canaux de vente.

Cours actuel de l'action : 0,16 pence, en hausse de 8,1 % à la clôture de la bourse de Londres vendredi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 73 %.

