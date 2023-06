Scotgold nomme Sean Duffy, directeur financier, au poste de directeur général par intérim

Scotgold Resources Ltd - société d'exploration aurifère et argentifère basée dans le Stirlingshire, en Écosse - nomme Sean Duffy, son directeur financier et membre du conseil d'administration, au poste de directeur général par intérim. M. Duffy prendra ses fonctions immédiatement, tout en restant directeur financier. Cette nomination fait suite à la démission de Phil Day jeudi dernier, qui a quitté ses fonctions "pour passer plus de temps avec sa famille". En temps utile, Scotgold a déclaré qu'elle acceptait "à contrecœur" la démission de Day.

Le président du conseil d'administration, Peter Hetherington, a déclaré : "Sean, qui possède une grande expertise dans le domaine minier, assumera le rôle de PDG par intérim jusqu'à ce qu'un remplaçant permanent soit nommé. Sean possède les connaissances, les relations et l'expertise nécessaires pour gérer les chantiers en cours et assurer la continuité de nos opérations afin de mener à bien le plan de mine à long puits et le développement de notre mine d'or de Cononish en vue d'une production à plein régime".

Cours actuel de l'action : 12,06 pence, en baisse de 1,6 % à Londres mercredi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 82%.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

