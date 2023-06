Thungela prévoit une forte baisse de son bénéfice semestriel en raison de la baisse des prix du charbon

Dans une mise à jour commerciale, Thungela a déclaré que son bénéfice net par action, la mesure la plus courante des bénéfices en Afrique du Sud, devrait se situer entre 17 et 23 rands (0,9103 et 1,23 $) au cours des six mois se terminant le 30 juin, contre 67,23 rands au cours de la même période de l'année dernière.

Les prix du charbon thermique se sont éloignés des records atteints en 2022, lorsque la demande croissante de l'Europe a stimulé les revenus des mineurs de charbon après l'interdiction du charbon russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

M. Thungela a déclaré que les prix du charbon avaient baissé après que l'Europe a connu un hiver plus doux que prévu, laissant de nombreux services publics avec des stocks élevés de charbon et de gaz naturel et conduisant à la réorientation des volumes de charbon vers l'Asie.

"Cela a ajouté une offre significative aux marchés asiatiques qui ont également montré des signes d'affaiblissement de la demande, en particulier de la part de la Chine. Le charbon russe a également continué d'affluer dans la région à des prix réduits", a déclaré M. Thungela.

Le prix moyen réalisé à l'exportation depuis le début de l'année est de 112,40 dollars par tonne métrique, contre 229,21 dollars par tonne métrique l'année dernière.

Les coûts de production devraient être supérieurs de 25 % en raison de la baisse de la production et de l'augmentation des coûts de l'énergie.

Thungela indique que les ventes à l'exportation de charbon provenant de sa propre production pour le semestre diminueront de 5 % pour atteindre 6,2 millions de tonnes métriques, car les performances de l'opérateur ferroviaire de fret sud-africain Transnet continuent de diminuer en raison de la pénurie de locomotives ainsi que du vol de câbles et du vandalisme de son infrastructure.

Le mineur de charbon, qui a été séparé d'Anglo American Plc en 2021, a annoncé en février son intention de se diversifier et de s'éloigner des problèmes d'infrastructure de l'Afrique du Sud en achetant la mine de charbon d'Ensham en Australie, pour un montant de 230 millions de dollars.

Thungela a déclaré qu'elle espérait conclure la transaction d'Ensham d'ici septembre 2023.

(1 $ = 18,6756 rand)

(1 $ = 1,4815 dollar australien)