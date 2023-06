Tirs d'obus et pillages dans la capitale soudanaise, alors que les factions militaires s'affrontent pour la huitième semaine

Les combats entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) se sont intensifiés après l'expiration, samedi dernier, d'un accord de cessez-le-feu négocié par l'Arabie saoudite et les États-Unis.

La guerre a déraciné plus de 1,2 million de personnes au Soudan et en a fait fuir environ 400 000 dans les pays voisins, infligeant de lourds dommages à la capitale où les habitants restants sont à la merci des batailles, des frappes aériennes et des pillages.

Lundi, les habitants ont signalé que de la fumée s'élevait dans certaines zones après d'intenses combats dans les trois villes qui constituent la grande capitale du pays : Khartoum, Omdurman et Bahri. Ils ont fait état d'affrontements dans le sud de Khartoum et de tirs d'obus à Omdurman.

"Le quartier où nous vivons dans le centre d'Omdurman est pillé tous les jours sans que personne n'intervienne pour l'empêcher, et les affrontements et les bombardements se poursuivent autour de nous", a déclaré Mohamed Saleh, un habitant de 37 ans.

Dans le district de Khartoum Est, les troupes de la RSF, qui se sont déployées dans les quartiers de la capitale, contrôlaient totalement la situation et se livraient à des pillages importants, a déclaré Waleed Adam, un habitant du quartier.

"Vous les voyez juste devant vous, prenant les voitures, l'argent, l'or - tout ce qui leur tombe sous la main", a-t-il déclaré à Reuters par téléphone. "Je suppose que ce n'est qu'une question de temps utile avant qu'ils ne viennent dans ma rue".

La RSF affirme qu'elle s'efforce de protéger les civils en arrêtant les pillards.

VIOLENCE AU DARFOUR

Certains de ceux qui ont fui la guerre se sont dirigés vers les pays voisins, notamment le Tchad, le Sud-Soudan et la République centrafricaine, qui sont déjà aux prises avec la pauvreté, les conflits et une diminution de l'aide humanitaire.

L'arrivée de près de 14 000 personnes dans le nord-est de la RCA et l'arrêt des échanges transfrontaliers "exercent une pression supplémentaire sur les ressources limitées dont disposent les 130 000 personnes extrêmement vulnérables de la région", a déclaré Mohamed Ag Ayoya, coordinateur humanitaire des Nations unies pour la RCA, lors d'une conférence de presse à Genève.

La guerre a également déclenché des troubles au Darfour, à l'extrême ouest du Soudan, une région qui souffrait déjà de déplacements massifs dus à des conflits antérieurs et où les habitants de plusieurs villes et villages ont signalé des attaques de milices liées à des tribus nomades arabes.

Ces derniers jours, au moins 40 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées à Kutum, dans l'État du Darfour-Nord, selon des activistes qui surveillent la région. Les habitants ont également fait état de pillages généralisés et d'insécurité dans la région.

Lundi, le RSF, qui a sa base au Darfour et ses origines dans les milices dominées par les Arabes, a publié une vidéo montrant qu'il avait pris le contrôle du quartier général de l'armée à Kutum, un centre commercial et l'une des plus grandes villes de l'État.

Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la part de l'armée, qui avait nié dimanche que les RSF avaient pris la ville.

Les communications ont été longtemps coupées dans certaines parties du Darfour, où les groupes d'aide ont trouvé qu'il était particulièrement difficile d'acheminer des fournitures humanitaires.

À El Obeid, une ville située à 360 km au sud-ouest de Khartoum et sur une route importante reliant la capitale au Darfour, les habitants ont signalé d'importants déploiements des forces de sécurité et la fermeture de certaines routes.

Ces derniers jours, les premières averses de l'année se sont abattues sur Khartoum, marquant le début d'une saison des pluies qui risque de compliquer les opérations de secours déjà entravées par des retards bureaucratiques et des problèmes logistiques.