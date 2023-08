La start-up britannique Binding Solutions a conclu un accord avec la société australienne Mineral Resources pour l'aider à développer sa nouvelle technologie qui, selon elle, pourrait réduire les émissions de minerai de fer de plusieurs centaines de millions de tonnes par an.

Mineral Resources Ltd (MinRes), l'un des principaux producteurs de minerai de fer et fournisseur de services aux mineurs, a accepté d'investir 17,5 millions de dollars dans l'entreprise britannique et d'octroyer une licence pour sa technologie, selon un communiqué publié jeudi.

L'industrie sidérurgique mondiale se bat pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, car le secteur est l'un des plus gros émetteurs industriels avec 2,6 milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an, ce qui représente 7 à 9 % des émissions mondiales, selon l'Association mondiale de l'acier.

La technologie de la société privée Binding Solutions permet de réduire de plus de 90 % la consommation d'énergie et les émissions de CO2 lors de la production de boulettes de minerai de fer, par rapport à la méthode traditionnelle qui consiste à utiliser une chaleur de plus de 1 200 degrés centigrades, a indiqué l'entreprise, sans donner de détails sur le processus.

"Le minerai de fer éclipse tous les autres métaux dans la transition énergétique et est également le plus grand pollueur", a déclaré Julian Lee, directeur général de Binding Solutions, à Reuters, ajoutant que l'accord accélère le déploiement de l'entreprise.

La fabrication de pellets représente environ 15 % des émissions de l'industrie sidérurgique, soit 390 millions de tonnes de CO2. C'est l'équivalent des émissions totales de l'Afrique du Sud en 2020, selon les données de la Banque mondiale.

Binding Solutions a déjà conclu des accords de développement avec 12 entreprises, dont certains des plus grands producteurs de minerai de fer et d'acier, a déclaré M. Lee, qui a refusé de les nommer en raison d'accords de confidentialité.

MinRes fournit des services miniers aux producteurs de minerai de fer en Australie, dont BHP Group Ltd et Rio Tinto Ltd.

Binding Solutions a mis en service une usine pilote à son siège de Teesside, dans le nord de l'Angleterre, et le nouvel investissement financera une usine de démonstration à grande échelle d'ici 2025 ou 2026, avec une capacité de 350 000 à 400 000 tonnes métriques par an, a ajouté M. Lee.

La technologie pourrait également être utilisée pour les décharges et d'autres minéraux tels que le lithium.