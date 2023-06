Une vague de chaleur étouffante s'abat sur le sud des États-Unis pendant le week-end des vacances

Quelque 35 millions de personnes dans le sud du Texas, de la Louisiane et de la Floride ont été placées sous des avertissements, des veilles et des avis de chaleur excessive à partir de jeudi et jusqu'à la fin du week-end du 19 juin, a indiqué le service météorologique national (National Weather Service).

"Il ne s'agirait pas d'un régime météorologique estival actif sans chaleur oppressante et une grande partie du Texas et du Sud profond en auront à revendre au début du week-end de vacances", a déclaré le service dans ses prévisions, qui incluent la possibilité d'orages violents et de tornades pour la région.

Selon les climatologues, la fréquence et l'intensité croissantes des phénomènes météorologiques violents aux États-Unis sont symptomatiques du changement climatique induit par l'homme.

L'indice de chaleur record pourrait atteindre 115 dans des villes comme Austin, la capitale de l'État du Texas, où les autorités ont ouvert des centres de rafraîchissement dans les bibliothèques et les parcs et ont invité la population à boire beaucoup d'eau et à rester à l'abri du soleil.

L'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), qui gère le réseau pour plus de 26 millions de clients représentant environ 90 % de la charge électrique de l'État, a déclaré qu'il disposait de suffisamment de ressources pour répondre à la demande.

Dans le sud de la Louisiane, des températures aussi élevées étaient prévues. Les habitants de la Nouvelle-Orléans se sont réveillés avec un indice de chaleur brutal de 96 degrés, a indiqué le service météorologique dans un tweet. "C'est le temps du bayou", a déclaré l'agence dans le langage local.

Des températures à trois chiffres et une humidité écrasante vont également étouffer le sud de la Floride au cours des prochains jours, y compris dans des villes comme Miami et Jupiter, où les autorités ont prévenu les habitants de ne pas laisser les animaux domestiques et les enfants seuls dans des véhicules chauds.

"Je vis à Lava Land, dans une Floride ensoleillée", a écrit un utilisateur de Twitter sous le nom de RyDavis dans un message publié tôt jeudi matin.