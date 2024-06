Apeejay Surrendra Park Hotels Limited possède et exploite des hôtels en Inde. Ses secteurs d'activité sont l'hôtellerie et les autres. Il opère sous cinq marques : THE Park, THE Park Collection, Zone by The Park, Zone Connect by The Park et Stop by Zone. Les hôtels THE Park sont situés à Bangalore, Chennai, Goa, Hyderabad, Indore, Kolkata, Mumbai, Navi Mumbai, New Delhi et Visakhapatnam. THE Park Collection comprend THE Park Calangute Goa, THE Park Baga River Goa, THE Vaadhyar's House, THE Denmark Tavern, un hôtel patrimonial, THE Park Chettinad, et le Ran Baas à Patiala. Zone by The Park est présent à Bengaluru, Coimbatore, Chennai ORR, Delhi, Dimapur, Gopalpur, Jaipur, Jammu, Jodhpur, Kolkata, Pathankot, Phalodi-Jodhpur. Zone Connect est une marque de taille moyenne qui possède quatre hôtels à Goa, Coimbatore, Port Blair, New Delhi et Mussoorie. L'entreprise est également présente dans le secteur de la vente au détail d'aliments et de boissons par l'intermédiaire de Flurys, une pâtisserie située sur Park Street à Kolkata.