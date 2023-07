Apellis Pharmaceuticals, Inc. a fourni une mise à jour sur son examen des rares événements de vascularite rétinienne signalés dans le cadre d'un traitement en situation réelle avec SYFOVRE® (injection de pegcetacoplan) pour l'atrophie géographique (AG) secondaire à la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Apellis a procédé à une évaluation approfondie à la suite de ces événements, y compris un examen du processus de fabrication du SYFOVRE et du produit pharmaceutique, ainsi que des données sur l?innocuité des essais cliniques de phase 3 du SYFOVRE menés par la société. Aucun changement n'a été apporté à la formulation du produit entre les essais cliniques de phase 3 et l'approvisionnement commercial.

D'après cet examen, rien n'indique que des problèmes liés au produit pharmaceutique ou à la fabrication aient contribué à ces événements, et les essais cliniques n'ont donné lieu à aucune nouvelle constatation en matière d'innocuité lors de l'examen secondaire. Plus précisément : Aucun problème de fabrication ayant un impact sur la qualité du produit n'a été identifié. Aucun problème de qualité ni aucun contaminant (par exemple, des endotoxines) n'ont été découverts.

Aucun lot de fabrication n'a été mis en cause. Aucune indication d'immunogénicité liée au médicament n'a été observée dans les données des essais cliniques. Aucun événement de vascularite rétinienne n'a été rapporté par les investigateurs ou identifié par un centre de lecture indépendant dans les essais cliniques de phase 3.

En outre, Apellis a réexaminé toutes les données relatives à l'immunogénicité du médicament : Apellis a réexaminé tous les cas d'inflammation intraoculaire (IOI) et a confirmé l'absence d'événements de vascularite. Des spécialistes externes de la rétine et de l'uvéite ont réexaminé tous les cas d'IOI graves et ont confirmé l'absence d'événements de vascularite. Apellis travaille en étroite collaboration avec la communauté de la rétine tout en continuant à étudier les facteurs contributifs potentiels et prévoit de continuer à fournir des mises à jour.

Apellis a également fait le point sur les cas de vascularite rétinienne signalés à ce jour : depuis le lancement, Apellis a confirmé au total sept cas de vascularite rétinienne (4 occlusifs, 3 non occlusifs), comme l'ont déterminé le comité de sécurité interne d'Apellis et des spécialistes externes de la rétine et de l'uvéite. Deux de ces événements sont survenus après des injections en avril, deux en mai et trois en juin. Apellis évalue également un événement rapporté de vascularite rétinienne, que la société n'a pas confirmé.

Apellis ne peut qu'examiner et confirmer les cas qui ont été signalés directement à la société et continuera à soumettre tous les événements indésirables signalés à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, conformément aux directives de notification pour les fabricants de médicaments. En date du 29 juillet 2023, plus de 68 000 fioles de SYFOVRE ont été distribuées depuis l'approbation de la FDA, y compris les fioles commerciales expédiées et les fioles d'échantillons distribuées aux cabinets de médecins. En outre, plus de 23 000 injections de SYFOVRE ont été administrées dans le cadre d'essais cliniques à ce jour.

Sept présentations orales sur SYFOVRE et GA seront présentées lors de la réunion scientifique annuelle de l'American Society of Retina Specialists (ASRS), qui se tiendra du 28 juillet au 1er août 2023 à Seattle. Les faits saillants incluront de nouvelles données sur l'innocuité et l'efficacité à 30 mois de SYFOVRE chez les patients atteints d'AG provenant de l'étude de prolongation à long terme GALE. GALE (n=792) est une étude de prolongation de phase 3, multicentrique, ouverte, visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité à long terme de SYFOVRE® (injection de pegcetacoplan) chez des patients atteints d'atrophie géographique (AG) secondaire à la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Les objectifs de l'étude sont d'évaluer l'incidence et la sévérité à long terme des effets indésirables oculaires et systémiques liés au traitement, ainsi que la variation de la surface totale des lésions de l'AG, mesurée par autofluorescence du fond de l'œil. Plus de 80 % des participants ayant terminé les études OAKS et DERBY ont participé à l'étude GALE. OAKS (n=637) et DERBY (n=621) sont des études de phase 3, multicentriques, randomisées, à double insu et contrôlées par simulacre, comparant l'efficacité et l'innocuité de SYFOVRE® (injection de pegcetacoplan) à des injections simulées dans une population large et hétérogène de patients souffrant d'atrophie géographique (AG) secondaire à la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Les études ont évalué l'efficacité de SYFOVRE tous les mois et tous les deux mois chez les patients atteints d'AG, évaluée par le changement de la surface totale des lésions de l'AG par rapport à la ligne de base, mesurée par l'autofluorescence du fond d'œil. Dans les études de phase 3 à 24 mois, SYFOVRE tous les deux mois et tous les mois a réduit la croissance des lésions de l'AG avec des effets croissants au fil du temps et a montré un profil d'innocuité bien démontré. SYFOVRE® (injection de pegcetacoplan) est le premier et le seul traitement approuvé pour l'atrophie géographique (AG).

En ciblant le C3, SYFOVRE est conçu pour assurer un contrôle complet de la cascade du complément, qui fait partie du système immunitaire de l'organisme. SYFOVRE est approuvé aux États-Unis pour le traitement de l'atrophie géographique secondaire à la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Des demandes de mise en marché sont actuellement à l'étude auprès de cinq organismes de réglementation dans le monde.

Une décision dans l'Union européenne est attendue au début de 2024, et des décisions au Canada, en Australie, en Suisse et au Royaume-Uni sont attendues dans la première moitié de 2024. Renseignements importants en matière d'innocuité pour les États-Unis concernant SYFOVRE® (injection de pegcetacoplan) : SYFOVRE est contre-indiqué chez les patients souffrant d'infections oculaires ou périoculaires, et chez les patients souffrant d'inflammation intraoculaire active. Avertissements et précautions : Endophtalmie et décollement de la rétine.

Les injections intravitréennes, y compris celles de SYFOVRE, peuvent être associées à l'endophtalmie et au décollement de la rétine. Il faut toujours utiliser une technique d'injection aseptique appropriée lors de l'administration de SYFOVRE afin de réduire au minimum le risque d'endophtalmie. Les patients doivent être informés qu'ils doivent signaler sans délai tout symptôme évoquant une endophtalmie ou un décollement de la rétine et qu'ils doivent être pris en charge de manière appropriée.

DMLA néovasculaire : Dans les essais cliniques, l'utilisation de SYFOVRE a été associée à des taux accrus de DMLA néovasculaire (humide) ou de néovascularisation choroïdienne (12 % lors de l'administration mensuelle, 7 % lors de l'administration bimensuelle et 3 % dans le groupe témoin) au 24e mois. Les patients recevant SYFOVRE doivent être surveillés pour déceler tout signe de DMLA néovasculaire. Si un facteur de croissance endothélial vasculaire (anti-VEGF) est nécessaire, il doit être administré séparément de SYFOVRE.

Inflammation intraoculaire : Dans les essais cliniques, l'utilisation de SYFOVRE a été associée à des épisodes d'inflammation intraoculaire, notamment : vitrite, cellules vitréennes, iridocyclite, uvéite, cellules de la chambre antérieure, iritis et éruption de la chambre antérieure. Une fois l'inflammation résolue, les patients peuvent reprendre le traitement par SYFOVRE. Augmentation de la pression intraoculaire : Une augmentation aiguë de la PIO peut survenir dans les minutes qui suivent toute injection intravitréenne, y compris avec SYFOVRE.

La perfusion de la tête du nerf optique doit être surveillée après l'injection et traitée au besoin.