Aperam : 'Aperam's Ten Year Journey - Sustainable by design - Made for Live'

Luxembourg, 10 Février 2021 (07:00 CET) - Le Président du Conseil d'Administration d'Aperam, M. Lakshmi N. Mittal, et le CEO d'Aperam, M. Tim Di Maulo, publient aujourd'hui une déclaration à l'occasion de la publication des dixièmes résultats financiers du Groupe. Aperam a été créé début 2011 lors d'une assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle les actionnaires d'ArcelorMittal ont approuvé la proposition de spin-off. Le tableau ci-dessous résume les chiffres clés de notre décennie :

Valeur Économique Distribuée Totale proche de 40 milliards d'euros.

Plus de 18 millions de produits finis d'acier inoxydable, expédiés à des clients dans plus de 40 pays.

Excellence opérationnelle: plus de 730 millions d'euros de gains grâce aux trois phases de la Leadership Journey(R) ? .

Dette Financière Nette réduite de plus de 600 millions d'euros.

Flux de trésorerie disponible de 1,6 milliards d'euros après 1,3 milliards d'euros d'investissements.

L'empreinte CO 2 la plus faible de l'industrie mondiale de l'acier inoxydable.

Nouveaux objectifs pour réduire encore d'ici 2030 notre empreinte CO 2 par rapport à 2015, et neutralité Carbone d'ici 2050.

M. Lakshmi N. Mittal, Président du Conseil d'Administration d'Aperam, a déclaré "Lors de la création d'Aperam il y a dix ans, la logique était de créer une société indépendante qui bénéficierait d'une plus grande visibilité sur le marché, poursuivrait sa stratégie de croissance et améliorerait sa compétitivité grâce à un programme d'initiatives d'auto-assistance.

"L'industrie de l'acier inoxydable a connu des changements spectaculaires au cours de la dernière décennie, le paysage concurrentiel mondial étant fondamentalement remodelé par l'émergence d'acteurs majeurs en Asie qui ont perturbé les flux commerciaux mondiaux. Malgré ces défis, Aperam s'est imposé comme un acteur de premier plan dans son secteur. Nous avons amélioré notre base d'actifs et notre compétitivité, renforcé notre bilan, innové pour servir les marchés durables de l'avenir, investi dans notre main-d'?uvre et fixé des objectifs ambitieux pour réduire encore notre impact environnemental. Aperam est devenu une entreprise beaucoup plus forte, capable de créer de la valeur dans les conditions de marché les plus difficiles.

"Pour l'avenir, je suis convaincu que l'accent que nous mettons actuellement sur des améliorations structurelles nous permettra de continuer à prospérer pendant de nombreuses années. En plus de ces initiatives d'auto-assistance, nous continuons à faire évoluer notre gamme de produits en fonction des exigences croissantes de nos clients en matière de durabilité, tout en menant les efforts de notre industrie pour soutenir la transition vers une économie bas-carbone et circulaire".

M. Timoteo Di Maulo, CEO et membre de la Leadership Team, a déclaré "Notre Président du Conseil d'Administration vous a expliqué le renforcement de notre entreprise et notre confiance dans l'avenir. Permettez-moi de souligner les initiatives qui ont été au c?ur de notre succès.

"Tout d'abord, le succès d'Aperam est le résultat d'une communauté de 9 400 employés qui ont travaillé dur pour faire d'Aperam un leader incontestable de son industrie. Je remercie chacun.e de nos employé.e.s pour leur attachement à renforcer la durabilité de notre entreprise. La santé et la sécurité de notre personnel est notre première priorité, et nous continuerons à travailler sur la sécurité, la santé, le développement et la diversité de nos équipes. Depuis le premier jour, nous nous sommes appliqués à améliorer notre compétitivité afin d'être performants dans n'importe quel environnement. Au cours de la dernière décennie, nous avons réalisé plus de 730 millions d'euros d'améliorations grâce au "Leadership Journey(R)?" et nous avons investi 1,3 milliard d'euros dans nos usines. Nous avons également renforcé notre bilan, et notre dette financière nette est aujourd'hui inférieure à un dixième du niveau enregistré à la création d'Aperam. Nous sommes fiers de fournir aujourd'hui les solutions les plus innovantes et les plus exigeantes à nos clients grâce à notre propre distribution et à notre R&D intégrées.

"Pour conclure, je pense qu'Aperam est bien positionné pour continuer à performer dans les dix prochaines années : nous avons des employés qualifiés, nous disposons d'une base d'actifs compétitifs, nous avons des capacités de R&D élevées et des produits innovants. Au-delà et surtout, nous sommes également durables de par notre conception : nos produits sont recyclables à l'infini et nous avons une empreinte CO2 de premier plan au sein de notre industrie, grâce à notre propre forêt dont nous produisons du charbon de bois et à notre utilisation d'acier inoxydable recyclé".

A propos d'Aperam

Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers Électriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.

Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois produit à partir de nos propres forêts certifiées FSC). Son réseau industriel est concentré dans six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France.

En 2020, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 3 624 millions d'euros et des expéditions d'acier de 1,68 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de vous référer au site web : www.aperam.com.

Contacts

Communication Groupe / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103

Relations Investisseurs / Thorsten Zimmermann: +352 27 36 27 304