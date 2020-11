Aperam : Résultats du troisième trimestre 2020

Résultats du troisième trimestre 2020​1 "Les résultats s'améliorent grâce au strict contrôle des coûts, à la flexibilité de notre business multi-produits au Brésil et à une certaine reprise économique en Europe" Luxembourg, le 4 novembre 2020 (07:00 CET) - ​Aperam (« Aperam », ou la « Société») (Amsterdam, Luxembourg, Paris, Bruxelles: APAM et NYRS: APEMY), a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2020. Faits marquants Taux de fréquence en matière de santé et sécurité de 2,2 au 3ème trimestre 2020 contre 0,6 au 2ème trimestre 2020

Expéditions d'acier de 432 milliers de tonnes au 3ème trimestre 2020, en hausse de 15% par rapport à des expéditions d'acier de 376 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2020

EBITDA de 65 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, comparé à 49 millions d'euros au 2ème trimestre 2020

Bénéfice net de 24 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, comparé à 21 millions d'euros au 2ème trimestre 2020

Bénéfice de base par action de 0,30 euros au 3ème trimestre 2020, comparé à 0,27 euros au 2ème trimestre 2020

Flux de trésorerie générés par l'exploitation de 77 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, comparés à 57 millions d'euros au 2ème trimestre 2020

Le flux de trésorerie disponible avant dividendes s'est élevé à 55 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, comparé à 34 millions d'euros au 2ème trimestre 2020

Dette financière nette de 111 millions d'euros au 30 septembre 2020 par rapport à 123 millions d'euros au 30 juin 2020 Initiatives stratégiques Leadership Journey® 2 ​ ​ Phase 3 ​: Les gains annualisés réalisés ont atteint 13 millions d'euros au 3ème trimestre 2020. Aperam a réalisé des gains cumulés annualisés de 184 millions d'euros à la fin du 3ème trimestre 2020, par rapport à un objectif de 200 millions d'euros à la fin de l'année 2020

​ ​: Les gains annualisés réalisés ont atteint 13 millions d'euros au 3ème trimestre 2020. Aperam a réalisé des gains cumulés annualisés de 184 millions d'euros à la fin du 3ème trimestre 2020, par rapport à un objectif de 200 millions d'euros à la fin de l'année 2020 Leadership Journey ​ ® Phase 4 ​:​​Objectif de 150 millions d'euros de gains sur la période 2021-2023 provenant d'une combinaison de maîtrise des coûts, de croissance et d'amélioration du mix produits Utilisation de la trésorerie Programme de rachat d'actions: ​Compte tenu des incertitudes exceptionnelles persistantes liées au COVID, le Conseil d'administration a décidé d'annuler le programme de rachat d'actions 2020 Perspectives Il est prévu que l'EBITDA au 4ème trimestre 2020 augmente par rapport à l'EBITDA du 3ème trimestre 2020

La dette financière nette devrait baisser au 4ème trimestre 2020 1

Timoteo Di Maulo, CEO Aperam, a commenté: "Durant le 3ème trimestre, la marche des affaires a fait un premier pas vers un retour à la normale que nous avons pu utiliser puisque toutes nos usines étaient complètement opérationnelles. Nos résultats se sont améliorés grâce à un strict contrôle des coûts à travers tous les segments, à une gestion flexible du mix produits au Brésil et à des volumes plus élevés en Europe. Cependant, un environnement de forte concurrence persiste combiné à une menace d'un nouveau ralentissement lié au COVID et une pression continue sur les prix en Europe. Bien que nous nous attendions à une amélioration au cours du 4ème trimestre, certains facteurs positifs pourraient seulement prévaloir à court terme. Nous avons mis la crise à profit pour esquisser la phase 4 du Leadership Journey​®​qui supportera et accélèrera la reprise vers un niveau historique normal." Principales données financières (sur base des informations financières préparées selon les normes IFRS) Millions d'euros (sauf indication contraire) T3 20 T2 20 T3 19 9M 20 9M 19 Chiffre d'affaires 841 818 972 2 708 3 240 Bénéfice opérationnel 33 14 43 81 148 Résultat net: part du Groupe 24 21 37 74 119 Bénéfice de base par action (EUR) 0,30 0,27 0,47 0,93 1,46 Bénéfice dilué par action (EUR) 0,30 0,27 0,47 0,93 1,46 Flux de trésorerie disponible avant dividendes et 55 34 45 107 141 rachat d'actions Dette financière nette (à la fin de la période) 111 123 172 111 172 EBITDA 65 49 79 184 255 EBITDA/tonne (EUR) 150 130 189 148 184 Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 432 376 418 1 246 1 384 Analyse des performances en matière de santé et de sécurité Les performances en matière de santé et de sécurité, mesurées par le taux de fréquence ​des accidents avec arrêt de travail des employés de la Société et de ses sous-traitants, ont été de 2,2 au 3ème trimestre 2020 contre 0,6 au 2ème trimestre 2020. Analyse des résultats financiers pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2020 Le chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2020 a augmenté de 3% à 841 millions d'euros contre 818 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. Les expéditions d'acier au 3ème trimestre 2020 ont augmenté à 432 milliers de tonnes contre 376 milliers de tonnes au 2ème trimestre 2020. Les volumes en Europe et au Brésil se sont améliorés par rapport à leurs plus bas niveaux du 2ème trimestre grâce à la reprise économique. L'EBITDA a augmenté au cours du trimestre pour atteindre 65 millions d'euros contre 49 millions d'euros au 2ème trimestre 2020 grâce à des volumes plus importants, un strict contrôle des coûts et la flexibilité d'un business multi-produits au Brésil. Les prix 2​

en Europe sont restés sous pression, amplifiée par des coûts de matières premières en augmentation. Ceci n'a été que partiellement compensé par l'absence d'effets négatifs sur la valorisation des stocks. La charge d'amortissement et de dépréciation s'est élevée à (32) millions d'euros au 3ème trimestre 2020. Aperam a enregistré un bénéfice opérationnel de 33 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, à comparer à un bénéfice opérationnel de 14 millions d'euros au trimestre précédent. Les résultats financiers incluant les résultats de change et sur produits dérivés au 3ème trimestre 2020 ont été négatifs à (4) millions d'euros, y compris des coûts de financement de (3) millions d'euros. La charge d'impôts au cours du 3ème trimestre 2020 a été de (5) millions d'euros. La Société a enregistré un bénéfice net de 24 millions d'euros au 3ème trimestre 2020. Les flux de trésorerie générés par l'exploitation au 3ème trimestre 2020 ont été de 77 millions d'euros, avec une baisse de 42 millions d'euros du besoin en fonds de roulement. Les dépenses d'investissement du 3ème trimestre se sont élevées à (22) millions d'euros. Les flux de trésorerie disponibles avant dividendes au 3ème trimestre 2020 se sont élevés à 55 millions d'euros. Au cours du troisième trimestre 2020, le montant de trésorerie versé aux actionnaires s'est élevé à 35 millions d'euros, entièrement constitué de dividendes. Analyse des résultats par division (1) Acier Inoxydable et aciers électriques​ Millions d'Euros (sauf indication contraire) T3 20 T2 20 T3 19 9M 20 9M 19 Chiffre d'affaires 664 632 771 2 123 2 544 EBITDA 42 43 57 138 188 Amortissements et dépréciations (26) (28) (29) (84) (89) Bénéfice opérationnel 16 15 28 54 99 Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 417 364 401 1 207 1 320 Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne) 1 536 1 678 1 861 1 699 1 863 (1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes Le chiffre d'affaires de la division Acier Inoxydable et aciers électriques s'est établi à 664 millions d'euros au 3ème trimestre 2020. Cela représente une hausse de 5% par rapport au chiffre d'affaires de 632 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. Les expéditions d'acier au 3ème trimestre ont été de 417 milliers de tonnes, soit une augmentation de 15% par rapport aux expéditions d'acier de 364 milliers de tonnes au trimestre précédent. Les volumes ont bénéficié de la reprise économique en Europe et de la flexibilité de notre business multi-produits au Brésil. Les prix de vente moyens pour la division Acier Inoxydable et aciers électriques ont baissé de 8% par rapport au trimestre précédent. Le segment a réalisé un EBITDA de 42 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, comparé à un EBITDA de 43 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. Le bénéfice des volumes plus importants par rapport au trimestre précédent et l'absence d'effets négatifs de valorisation des stocks a été consommé par une pression sur les prix en Europe et une hausse des coûts de matière première. La charge d'amortissement et de dépréciation s'est établie à (26) millions d'euros au 3ème trimestre 2020. La division Aciers inoxydables et aciers électriques a enregistré un bénéfice opérationnel de 16 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, à comparer à un bénéfice opérationnel de 15 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. 3​

(1) Services et Solutions​ Millions d'Euros (sauf indication contraire) T3 20 T2 20 T3 19 9M 20 9M 19 Chiffre d'affaires 372 310 418 1 132 1 391 EBITDA 10 5 9 24 41 Amortissements et dépréciations (3) (4) (2) (10) (8) Bénéfice opérationnel 7 1 7 14 33 Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 165 132 166 483 562 Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne) 2 184 2 212 2 397 2 248 2 358 (1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes La division Services et Solutions a enregistré un chiffre d'affaires s'élevant à 372 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, ce qui représente une hausse de 20%, par rapport à un chiffre d'affaires de 310 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. Au cours du 3ème trimestre 2020, les expéditions d'acier se sont élevées à 165 milliers de tonnes contre 132 milliers de tonnes au trimestre précédent. La division Services et Solutions a enregistré des prix de vente moyens plus bas au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. La division a réalisé un EBITDA de 10 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, contre un EBITDA de 5 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. L'EBITDA a augmenté principalement en raison d'une hausse significative de 25% des volumes sur le trimestre. Au 3ème trimestre 2020, la charge d'amortissement et de dépréciation s'est établie à (3) millions d'euros. La division Services et Solutions a affiché un bénéfice opérationnel de 7 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, contre un bénéfice opérationnel de 1 million d'euros au 2ème trimestre 2020. (1) Alliages​​et​​Aciers​​Spéciaux​ Millions d'Euros (sauf indication contraire) T3 20 T2 20 T3 19 9M 20 9M 19 Chiffre d'affaires 111 142 128 408 437 EBITDA 10 11 12 30 36 Amortissements et dépréciations (3) (1) (3) (7) (7) Bénéfice opérationnel 7 10 9 23 29 Expéditions d'acier (milliers de tonnes) 7 9 8 24 27 Prix de vente moyen de l'acier (EUR/tonne) 16 320 16 038 16 018 16 314 15 796 (1) Les montants sont présentés avant élimination des transactions intragroupes La division Alliages et Aciers Spéciaux a enregistré un chiffre d'affaires de 111 millions d'euros au cours du 3ème trimestre 2020, soit une baisse de 22% par rapport aux 142 millions d'euros du 2ème trimestre 2020. Les expéditions d'acier ont baissé de 24% au cours du troisième trimestre à 7 milliers de tonnes. Les prix de vente moyens ont augmenté au cours du trimestre. La division a réalisé un EBITDA de 10 millions d'euros au cours du 3ème trimestre 2020, contre 11 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. La légère baisse de l'EBITDA s'explique par une baisse des volumes. Un meilleur mix produits, un strict contrôle des coûts et un effet de valorisation des stocks moins négatif ont partiellement compensé cette baisse des volumes. La charge d'amortissement et de dépréciation au 3ème trimestre 2020 s'est élevée à (3) million d'euros. La division Alliages et Aciers Spéciaux a enregistré un bénéfice opérationnel de 7 millions d'euros au 3ème trimestre 2020, contre un bénéfice opérationnel de 10 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. 4​

