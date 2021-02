Aperam : annonce son calendrier de versement  de dividende pour 2021

Luxembourg, 10 février 2021 (07:00 CET) - Aperam annonce son calendrier détaillé de versement de dividendes pour 2021.

La Société propose de maintenir le dividende de base à 1,75 euros par action, à condition de son approbation par la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires.

Les dividendes seront payés en quatre versements trimestriels identiques de 0,4375 euros (brut) par action selon le calendrier détaillé ci-dessous.

Les dividendes sont annoncés et payés en euros pour les actions cotées sur les bourses européennes (Amsterdam, Bruxelles, Paris, Luxembourg). Les dividendes sont payés en dollars américains pour les actions échangées aux Etats-Unis sur le marché de gré à gré sous forme de "New York registry shares" et sont convertis de l'euro en dollar américain sur la base du taux de change de la Banque Centrale Européenne suivant la date mentionnée dans le tableau ci-dessous. A Luxembourg, un impôt sur le dividende de 15% est appliqué sur les montants de dividende bruts.

Tableau: Calendrier détaillé de versements de dividendes pour 2021

1er trimestre (intérimaire) 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Date d'annonce 25 février 2021 11 mai 2021 13 aout 2021 9 novembre 2021 Date de négoce coupon détaché 02 mars 2021 14 mai 2021 18 aout 2021 12 novembre 2021 Date d'enregistrement 03 mars 2021 17 mai 2021 19 aout 2021 15 novembre 2021 Date de versement 25 mars 2021 11 juin 2021 13 septembre 2021 9 décembre 2021 Taux de change 26 février 2021 12 mai 2021 16 aout 2021 10 novembre 2021

En vue de bénéficier de l'exemption de retenue à la source sur dividendes prévue au Luxembourg, un "Informative Memorandum" décrivant la procédure à suivre est disponible au lien suivant: lien.

A propos d'Aperam

Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers Electriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.

Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est réparti dans six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France.

En 2020, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 3,624 milliards d'euros et des expéditions d'acier de 1,68 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.

Contact

Corporate Communications / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103

Investor Relations / Thorsten Zimmermann: +352 27 36 27 304