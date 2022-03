Aperam : Credit Suisse dégrade son opinion

Credit Suisse dégrade son opinion sur Aperam de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 54 à 51 euros, alors que 'le marché anticipe une récession permanente sur le marché de l'acier inoxydable', ce qui, selon lui, 'est peu probable'.



Dans une note sur les valeurs européennes de l'acier inoxydable, le broker considère que 'les améliorations structurelles du secteur, en particulier du point de vue du bilan, ont été ignorées ou du moins ne se sont pas reflétées dans les cours des actions, jusqu'à présent'.



'Compte tenu de l'incertitude actuelle du marché, nous préférons les actions de l'acier inoxydable avec un bilan sain, et des levier opérationnel et exposition à l'Europe moindres', indique Credit Suisse, qui relève Acerinox à 'surperformance' et Outokumpu à 'neutre'.



