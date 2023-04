Aperam : Oddo abaisse son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' sur Aperam, tout en abaissant son objectif de cours de 45 à 42 euros, soit un potentiel de hausse de 22%, ayant rebasé ses attentes sur l'ensemble de la période prévisionnelle pour le sidérurgiste.



'Le momentum défavorable est compensé par des fondamentaux solides comme la génération de cash élevée et les retours élevés aux actionnaires (rendement attendu de 14% en incluant les rachats d'actions anticipés)', juge l'analyste.



Il considère toutefois que la valorisation reste exigeante à cinq fois l'EBITDA 2023 sur la base de ses attentes contre 3,9 fois pour Acerinox et 3,7 fois pour Outokumpu, deux pairs qu'il privilégie toujours, mettant en avant un mix géographique plus favorable.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.