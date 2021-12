Aperam S A : December 27, 2021 – Aperam Completes Acquisition of ELG (Press Release)

"Nous sommes très heureux de rejoindre le groupe Aperam et nous nous réjouissons de continuer à créer de la valeur pour tous nos clients. Comme annoncé précédemment, ELG sera géré en tant que société distincte et indépendante, servant ses clients au mieux de leurs intérêts. ELG bénéfciera du dispositif industriel d'Aperam, ce qui lui offrira de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation."

"Grâce à la bonne exécution de notre stratégie et à notre solidité fnancière, nous sommes très fers aujourd'hui d'annoncer une nouvelle étape vers notre excellence dans l'économie circulaire. L'acquisition d'ELG a reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires et place Aperam au cœur de l'économie circulaire. En incluant ELG, environ 30% des employés d'Aperam créeront de la valeur en travaillant dans le secteur du renouvelable et le recyclage en amont. Nous sommes enthousiastes concernant le potentiel d'ELG au sein d'Aperam et nous nous réjouissons de notre nouvelle étape de création de valeur dans l'industrie mondiale du recyclage. Nous accueillons chaleureusement le personnel hautement qualifé et compétent d'ELG."

ELG est un leader mondial dans la collecte, le commerce, le traitement et le recyclage de ferraille d'aciers inoxydables et d'alliages à haute performance, avec environ 1,2 million de tonnes de matériaux par an, employant environ 1 200 ETP sur 51 sites dans 20 pays.

Luxembourg le 27 décembre 2021 (13:30 CET) - Aperam annonce aujourd'hui la fnalisation de l'acquisition d'ELG, un leader mondial du recyclage de l'acier inoxydable et des superalliages. L'acquisition d'ELG a reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires et renforcera la compétitivité d'Aperam et sa position de leader de l'industrie en Environnement, Social et Gouvernance.

A propos d'Aperam

Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays. Depuis le 31.12.2021, la Société est structurée en quatre segments à présenter: Acier Inoxydable et Aciers Électriques, Services et Solutions et Alliages, Aciers Spéciaux et Recyclage.

Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans les produits de spécialité à forte valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel réparti sur six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France, Aperam possède un réseau de distribution, de transformation et de services intégré et des installations uniques pour produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois produit à partir d'exploitations forestières propres certifées FSC). Avec ELG, Aperam est également un leader mondial de la collecte, du commerce, du traitement et du recyclage des déchets d'acier inoxydable et des alliages à haute performance, fournissant environ 1,2 million de tonnes de matériaux par an.

En 2020, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 3 624 millions d'euros et des expéditions d'acier de 1,68 million de tonnes.

