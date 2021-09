Aperam S A : annonce avoir mené à terme son programme de rachat d'actions

Aperam S.A. / Mot-clé(s) : Rachat d'actions

Aperam annonce avoir mené à terme son programme de rachat d'actions



28-Sep-2021





Luxembourg, le 28 septembre 2021 (12:00 CET) - Aperam a mené à terme son programme de rachat d'actions annoncé le 30 juillet 2021 (ci-après le "Programme"). Au total, 1.959.592 actions ont été rachetées dans le cadre du Programme, représentant un montant total de 99,96 millions EUR.

Informations techniques relatives au programme de rachat d'actions et aux actions propres

Programme de rachat d'actions - Autorisation et principales caractéristiques du programme

Le 30 juillet 2021, le conseil d'administration d'Aperam a annoncé un programme de rachat d'actions dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 7 mai 2019, avec les conditions suivantes :

Objet du programme: annulation d'actions pour réduire le capital social; et pour respecter les obligations découlant des programmes d'actionnariat des employés

Nombre maximal d'actions à acquérir dans le cadre du Programme: 2,45 millions

Montant pécuniaire maximal alloué au Programme: 100 millions EUR

Période d'autorisation du Programme: du 2 août 2021 au 31 décembre 2021

Le détail complet du programme - y compris l'intention de la famille Mittal de conclure un accord de rachat d'actions avec Aperam dans le but de maintenir ses droits de vote dans le capital émis d'Aperam (net des actions propres) au même niveau à la suite du Programme - sont disponibles dans le communiqué de presse daté du 30 juillet 2021 (Lien).

Programme de rachat d'actions - Détails des négociations d'actions propres au terme du Programme

Période de rachat: du 17 août 2021 au 24 septembre 2021 (sur base des dates d'opérations)

Nombre d'actions acquises: 1.959.592 Sur Euronext Amsterdam et d'autres plateformes de transactions réglementées: 1.156.942 Sur Euronext plate-forme hors marché de la famille Mittal: 802.650

Montant pécuniaire des actions acquises: 99,96 millions EUR Sur Euronext Amsterdam et d'autres plateformes de transactions réglementées : 59,02 millions EUR Sur Euronext plate-forme hors marché de la famille Mittal: 40,94 millions EUR



Les rapports détaillés hebdomadaires des transactions sur actions propres du 17 août 2021 au 24 septembre 2021 sont disponibles sur le site www.aperam.com, section Investors, Equity Investors, Share buy back (Lien).

Actions propres au terme du Programme (Sur base des dates de règlement-livraison)

Nombre d'actions propres (a) Nombre d'actions propres au 30 juin 2021: 131.695 (b) Nombre d'actions propres supplémentaires à la suite du programme

de rachat d'actions en date du 28 septembre 2021: 1.959.592 (c) = (a) + (b): Nombre d'actions propres en date du 28 septembre 2021: 2.091.287

En date du 28 septembre 2021, le nombre d'actions détenues par la famille Mittal est de 31.907.332. Ce montant correspond à 40,96% des actions émises (net des actions propres).

A propos d'Aperam

Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers Électriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.

Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans les produits de spécialité à forte valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel réparti sur six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France, Aperam possède un réseau intégré de distribution, de transformation et de services et des installations uniques pour produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois produit à partir d'exploitations forestières propres certifiées FSC).

En 2020, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 3 624 millions d'euros et des expéditions d'acier de 1,68 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.





Contact

Corporate Communications / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103

Investor Relations / Thorsten Zimmermann: +352 27 36 27 304