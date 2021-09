Aperam S A : devient la première entreprise d'acier inoxydable à obtenir la certification ResponsibleSteel(TM)

Aperam S.A. / Mot-clé(s) : Autres

Aperam devient la première entreprise d'acier inoxydable à obtenir la certification ResponsibleSteel(TM)



Aperam Stainless Europe a été certifié avec succès comme opérant conformément à la norme ResponsibleSteel(TM) par des auditeurs indépendants.

Luxembourg - 23 Septembre 2021 (15:00 CET) - Aperam annonce aujourd'hui que ses opérations Stainless Europe ont été certifiées avec succès comme opérant conformément à la norme ResponsibleSteel(TM) par les auditeurs indépendants AFNOR. L'initiative ResponsibleSteel(TM) est le premier programme mondial de certification de durabilité pour le secteur de l'acier et la certification se base sur un audit rigoureux des pratiques de l'entreprise.

Mr. Timoteo Di Maulo, CEO et membre de la Leadership Team, a déclaré : "Aperam devenant la première entreprise d'acier inoxydable à obtenir la certification ResponsibleSteel(TM) est la garantie pour nos parties prenantes que nous produisons de manière responsable. Avec Aperam, nos clients ont choisi un partenaire de choix, qui leur offre des solutions produites de manière responsable, qui sont également 100% recyclables et avec une faible empreinte carbone - des solutions dont notre société qui aspire à vivre dans une monde plus responsable a grand besoin. Chez Aperam, nous sommes convaincus que le véritable succès commercial ne peut aller de pair qu'avec la durabilité sociale et environnementale et nous poursuivrons notre stratégie visant à intégrer davantage la durabilité dans tous nos processus. Aperam est fier d'être le leader de son secteur dans le domaine de la responsabilité d'entreprise et nous sommes ravis que les efforts de toutes nos équipes en matière de durabilité et de responsabilité, déjà mis en évidence par notre empreinte CO2 de pointe, soient désormais pleinement reconnus par une certification tiers englobant l'ensemble de nos processus chez Stainless Europe."

La norme ResponsibleSteel(TM), qui a été conçue par des partenaires commerciaux et des ONG dans le but de promouvoir l'acier en tant que matériau de choix responsable, contient 12 principes et plus de 200 exigences qui constituent la référence en matière de production d'acier responsable. L'audit des installations d'Aperam, qui s'est déroulé en juin et a inclus les sites de Châtelet, Genk, Gueugnon, Isbergues et Saint-Denis, situés en Belgique et en France, a examiné les sujets de durabilité tels que :

- La gouvernance et l'éthique

- Santé et sécurité et autres droits du travail et de l'homme

- Le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre et la biodiversité

- La gestion de l'eau et autres impacts environnementaux

- L'engagement des parties prenantes et les relations avec les communautés locales

Conformément au processus standard, les sites d'Aperam ont été sélectionnés sur la base de documents écrits et ont fait l'objet d'audits sur site par des auditeurs tiers d'AFNOR Certification. L'analyse a été complétée par plus de 40 échanges avec nos parties prenantes externes, y compris des représentants des autorités publiques, des voisins, des associations, des sous-traitants, des employés et des syndicats.

Un panel d'auditeurs indépendants a examiné le rapport d'audit final et a approuvé la conclusion de l'équipe d'auditeurs selon laquelle Aperam répond au critère ResponsibleSteel(TM).

Mme Anne-Claire Howard, CEO de ResponsibleSteel(TM), a déclaré : "Je suis ravie qu'Aperam, membre de ResponsibleSteel(TM) depuis 2019, soit le premier producteur d'acier inoxydable à recevoir notre certification pour ses activités européennes. La norme ResponsibleSteel(TM), créée par la seule véritable initiative multipartite mondiale du secteur de l'acier, contient un ensemble très exigeant de critères ESG qui, nous l'espérons, donne aux entreprises et aux consommateurs la confiance que le site sur lequel l'acier est produit, est exploité de manière responsable. Je tiens à féliciter les équipes d'Aperam qui ont soutenu le développement de la norme ResponsibleSteel(TM) et qui sont maintenant en mesure de la voir mise en ?uvre sur cinq sites en France et en Belgique. Nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble sur la prochaine phase de notre voyage - l'acier certifié."

