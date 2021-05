Aperam S A : annonce la signature d'un accord d'achat d'actions avec Franz Haniel & Cie. GmbH afin d'acquérir ELG, un leader mondial dans le recyclage d'aciers inoxydables et d'alliages

Placer l'économie circulaire au c?ur de la stratégie de croissance d'Aperam

Luxembourg, le 6 mai 2021 (13:15 CET) - Aperam annonce aujourd'hui une transaction stratégique afin de renforcer encore sa position de leader en matière de coûts et d'ESG[1], avec la signature d'un accord d'achat d'actions avec Franz Haniel & Cie. Gmbh pour acquérir ELG pour une valeur d'entreprise de EUR 357 millions (valeur des fonds propres EUR 30 millions)..

ELG est un leader mondial dans la collecte, le commerce, le traitement et le recyclage de ferraille d'aciers inoxydables et d'alliages à haute performance, avec 1,3 million de tonnes de matériaux par an, employant environ 1 300 ETP sur 52 sites dans 18 pays. ELG a généré un EBITDA ajusté de EUR 55 millions à travers le cycle. L'acquisition reste sujette aux approbations réglementaires usuelles. La transaction devrait pouvoir être finalisée au cours du second semestre 2021.

L'acquisition d'ELG placera Aperam au c?ur de l'économie circulaire et permettra de capter de la valeur dans l'industrie mondiale du recyclage. Investir durablement dans le recyclage améliorera la position de leader d'Aperam en matière d'empreinte environnementale et servira ses objectifs de réduction de CO2. Cette transaction permettra à Aperam d'améliorer son mix matières premières ainsi que de se développer dans la fourniture de matières premières. Des synergies minimales totales de EUR 24 millions sont attendues en l'espace de trois ans. Combinées à la phase 4 du Leadership Journey, cette transaction permettra à Aperam d'atteindre un niveau d'excellence supplémentaire en matière de compétitivité. La transaction devrait être créatrice de valeur dès la première année et sera exécutée conformément à la politique financière d'Aperam.

M. Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam, a déclaré « L'acquisition de l'activité de recyclage d'ELG va encore transformer et renforcer Aperam. Cette combinaison profitera à nos parties prenantes en créant de la valeur dans l'industrie du recyclage. L'acquisition accélèrera également l'expansion d'Aperam dans des zones géographiques et des secteurs complémentaires à son portefeuille actuel. Aperam a l'intention de gérer ELG comme une société entièrement séparée et indépendante. ELG continuera à servir tous ses clients au mieux de leurs intérêts. »

À propos de Franz Haniel & Cie. GmbH

Franz Haniel & Cie. GmbH est une entreprise 100% familiale dont le siège est à Duisburg depuis sa création en 1756. Elle gère un portefeuille d'entreprises indépendantes dans le but de réaliser tous les investissements "enkelfähig" et de créer de la valeur pour des générations. Pour cela, elle poursuit une stratégie d'investissement structurée autour des trois piliers "People. Plant. Progress"; combinant un accent strict sur le développement durable avec un accent clair sur la performance. Les sociétés du portefeuille sont gérées sur la base d'un modèle de gestion conjointe - le Haniel Operating Way (HOW) - avec comme objectif de partager une culture axée sur la performance. Actuellement, le portefeuille de Haniel comprend huit unités commerciales: BauWatch, BekaertDeslee, CWS, ELG, EMMA, Optimar, ROVEMA et TAKKT. De plus, il y a aussi un investissement financier dans la CECONOMY.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur Haniel à www.haniel.de/en.

A propos d'ELG

ELG, spécialiste du négoce, de la transformation et du recyclage des matières premières pour l'industrie de l'acier inoxydable ainsi que des matériaux hautes performances tels que les superalliages et le titane, fait partie du portefeuille Haniel depuis 1983. Au cours des 40 dernières années, la division est devenue une entreprise leader dans son secteur.

A propos d'Aperam

Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers Électriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.

Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans les produits de spécialité à forte valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel réparti sur six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France, Aperam possède un réseau de distribution, de transformation et de services intégré et des installations uniques pour produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois produit à partir d'exploitations forestières propres certifiées FSC).

En 2020, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 3 624 millions d'euros et des expéditions d'acier de 1,68 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft a agi en tant que conseiller financier auprès d'Aperam en lien avec cette transaction.

