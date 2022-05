Aperam annonce les résultats de ses Assemblées Générales

Luxembourg, 4 Mai 2022 (11:30 CET) - L?Assemblée Générale Annuelle et l?Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (?Assemblées Générales?) qui se sont tenues aujourd?hui à Luxembourg ont approuvé à une large majorité toutes les résolutions à l?ordre du jour. 78% des droits de vote étaient représentés lors de l?Assemblée Générale Extraordinaire. Compte tenu de l'épidémie de coronavirus, le conseil d'administration d'Aperam avait décidé de tenir cette année ses Assemblées Générales sous forme virtuelle uniquement comme permis par la loi luxembourgeoise. En conséquence, des dispositions ont été prises pour permettre aux actionnaires de voter par voie électronique et par procuration. Les résultats seront publiés sous peu sur www.aperam.com "Investors" - ?Equity Investors? - "Annual General Meeting" - "4 May 2022 - General Meetings of Shareholders".

En particulier, les actionnaires

ont réélu Monsieur Lakshmi N. Mittal, Madame Bernadette Baudier et Monsieur Aditya Mittal, et élu Madame Roberte Kesteman en qualité de membres du Conseil d?Administration pour un mandat de trois ans chacun;

ont renouvelé l?autorisation au Conseil d?Administration de la Société et aux organes d?autres sociétés du Groupe Aperam d?acquérir des actions de la Société; et

ont autorisé le Conseil d?Administration à annuler des actions et de réduire en conséquence le capital social émis de la Société suite à l?annulation des actions rachetées dans le cadre de ses programmes de rachat d?actions.

