Aperam annonce un programme de rachat d?actions supplémentaire

Luxembourg, 6 mai 2022 (07:00 CET) - Aperam annonce aujourd'hui un programme de rachat d'actions supplémentaire d'un montant maximal de 100 millions d'euros (pour un total maximal de 200 millions d'euros en 2022, dont 100 millions d'euros réalisés le 19 avril 2022), et d'un maximum de 3,5 million d'actions dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 4 mai 2022 (le "Programme").

Aperam désignera un prestataire de services d'investissement indépendant pour effectuer les rachats d'actions sur le marché pendant les périodes d'ouverture et les périodes de négociations limitées (?closed period?).

Aperam a l'intention de racheter par jour un nombre variable d'actions au prix du marché pour un montant agrégé maximum de cent (100) millions d?euros et un maximum de trois virgule cinq (3,5) millions d'actions sur une période allant du 9 mai 2022 au 31 décembre 2022. Le prix d?achat unitaire des actions à racheter dans le cadre du Programme ne devra pas dépasser 110% de la moyenne des cours de clôture de l'action des 30 jours précédant les 3 jours de bourse avant la date de chaque rachat, en conformité avec la résolution de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 4 mai 2022.

Simultanément, la famille Mittal a déclaré son intention de conclure un accord de rachat d'actions avec Aperam, afin de vendre, chaque jour au-cours duquel Aperam a acheté des actions dans le cadre du Programme, un nombre équivalent d'actions à la proportion de la famille Mittal, de 40,96% des actions d?Aperam émises et en circulation, au même prix que les actions rachetées sur le marché ouvert. L'objet de cet accord de rachat d'actions est de maintenir les droits de vote de la famille Mittal dans le capital émis d'Aperam (nette des actions propres) à son niveau actuel à l?issue du Programme.

Les actions ainsi acquises dans le cadre de ce programme de rachat d'actions sont destinées à:

être annulées pour réduire le capital d'Aperam, et

répondre aux obligations d'Aperam découlant de ses programmes d'actionnariat pour ses employés.

A propos d?Aperam

Aperam est un acteur mondial de l'acier inoxydable, électrique et spécialisé et du recyclage, avec des clients dans plus de 40 pays. À partir du 31 décembre 2021, l'activité est organisée en quatre segments primaires à rapporter : Acier inoxydable et électrique, Services et Solutions, Alliages et Spécialités et Recyclage et Renouvelables.

Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d?acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. En plus de son réseau industriel, réparti sur six sites de production au Brésil, en Belgique et en France, Aperam dispose d?un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l?acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois produit à partir de nos propres forêts certifiées FSC). Avec BioEnergia et sa capacité unique à produire du charbon de bois issu de nos propres forêts certifiées FSC, et avec ELG, un leader mondial de la collecte, du commerce, du traitement et du recyclage des déchets d'acier inoxydable et des alliages à haute performance, Aperam place le développement durable au c?ur de son activité, aidant ses clients du monde entier à exceller dans l'économie circulaire.

En 2021, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 5 102 millions d'euros et des expéditions d'acier de 1,82 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.

