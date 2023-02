Aperam : baisse d'un tiers du résultat net annuel

Le fabricant d'acier inoxydable Aperam publie au titre de l'année 2022 un résultat net en baisse d'environ 35% à 625 millions d'euros, mais un EBITDA ajusté en amélioration de 6,5% à 1,13 milliard, pour des ventes en croissance de 60% à près de 8,16 milliards.



'Au quatrième trimestre, le déstockage et la peur de la récession ont affecté la demande, tandis que l'inflation des coûts et les effets de valorisation ont aussi pesé sur les bénéfices', note le CEO Timoteo Di Maulo, qui pense néanmoins 'avoir franchi le creux cyclique'.



Aperam propose de maintenir son dividende annuel à deux euros par action, sous réserve de son approbation par l'assemblée générale du 2 mai. Il anticipe un EBITDA du premier trimestre 2023 à un niveau supérieur à celui du dernier trimestre 2022.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.