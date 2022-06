Aperam : bien orienté, discussions confirmées avec Acerinox

Aperam grimpe de 5% à Amsterdam, alors que le sidérurgiste 'confirme que des discussions très préliminaires avec Acerinox concernant une éventuelle transaction pouvant aboutir à un regroupement d'entreprises ont été récemment engagées'.



'Ces discussions n'en sont qu'à leurs débuts et aucun accord n'a été conclu quant à la portée, la structure ou les conditions d'une éventuelle transaction', précise cependant le spécialiste des aciers inoxydables.



'Il n'y a aucune certitude qu'un tel accord sera atteint ou, si tel est le cas, à quelles conditions. Aperam, conformément à ses obligations légales, informera le marché au fur et à mesure de ses besoins', poursuit-il.



