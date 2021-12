Aperam finalise le rachat d'ELG pour une valeur d'entreprise de 357 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'acier Aperam a annoncé lundi avoir finalisé le rachat du groupe spécialisé dans le recyclage de ferraille d'acier ELG auprès de la société d'investissement allemande Franz Haniel & Cie.

"L'acquisition d'ELG a reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires et renforcera la compétitivité d'Aperam et sa position de leader de l'industrie en Environnement, Social et Gouvernance", a indiqué le groupe dans un communiqué

La transaction a été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 357 millions d'euros pour 100% du capital d'ELG, dont l'excédent brut d'exploitation ajusté devrait s'établir autour de 65 millions d'euros cette année, après avoir atteint 55 millions d'euros en 2020.

"Des synergies minimales de 24 millions d'euros sont attendues en l'espace de trois ans, avec un potentiel d'amélioration supplémentaire", a ajouté Aperam.

ELG sera entièrement consolidé dans le groupe Aperam à partir du 31 décembre 2021 au sein d'un nouveau segment qui sera baptisé Recycling.

December 27, 2021