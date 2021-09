Aperam : le titre bénéficie d'une note positive

Le titre Aperam coté à la Bourse de Paris s'inscrit en hausse mercredi, soutenu par un relèvement d'objectif de cours des analystes de Morgan Stanley.



En milieu d'après-midi, l'action du spécialiste de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux gagnait un peu plus de 3%.



Dans une note consacrée au secteur européen de l'acier, Morgan Stanley - qui affiche une recommandation 'pondérer en ligne' sur Aperam - dit avoir porté son objectif de 64 à 67 euros.



La banque estime que le groupe luxembourgeois affiche l'un des modèles les plus affutés du secteur, mais explique cependant voir d'autres opportunités au sein du secteur au vu de la reprise de la demande et des marges.



Sa préférence va notamment vers Acerinox et Outokumpu.



Dans son étude, Morgan Stanley évoque également, pour ce qui concerne Aperam, un profil risque/rendement 'bien équilibré' après la surperformance du titre sur les 12 mois écoulés.



Le titre a plus que doublé de valeur depuis un an.



