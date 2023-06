Aperam S.A. est un groupe sidérurgique organisé autour de 4 pôles d'activités : - production d'aciers inoxydables et d'aciers électriques (38,4% du CA) : produits plats et longs inoxydables, feuillards en inox de précision, produits ferritiques, recuits brillants, fils, aciers électriques à grains orientés et à grains non orientés, etc. ; - transformation et distribution de produits d'aciers (32,9%) ; - prestations de recyclage (20,6%). Par ailleurs, le groupe produit du charbon de bois ; - production d'alliages de nickel et de produits spéciaux en acier inoxydable (8,1%). Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'aérospatial, de l'automobile, de la restauration, de la construction, de l'électroménager et de l'ingénierie électrique. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (62,2%), Amériques (32%), Asie et Afrique (5,8%).

Secteur Acier