Aperam publie son rapport « made for life » pour 2021

Luxembourg, 28 avril 2022 (20:00 CET) - Aperam, un des principaux producteurs mondiaux d'acier inoxydable et d'aciers spéciaux, publie aujourd'hui son rapport de performance de développement durable pour l'année 2021[1] nommé 'made for life'.

Prenant en compte l'ensemble des parties prenantes et la criticité de chaque enjeu, ce rapport suit les lignes directrices GRI sur le développement durable. Il a fait l'objet d'un audit réalisé par un cabinet externe[2] qui l'a jugé en conformité avec le standard GRI, y compris la communication des données matérielles de performance liées au développement durable telles que les résultats de santé et sécurité (taux de fréquence des accidents et taux de sévérité des accidents), l'intensité des émissions de CO2, l'intensité énergétique, les prélèvements d'eau et les émissions atmosphériques. Pour la première fois, le rapport inclut également l'absorption annuelle de carbone par nos forêts.

Bien qu'Aperam soit déjà reconnu comme un leader de l'industrie en matière de développement durable, notamment avec la première certification ResponsibleSteeltm du secteur de l'acier inoxydable obtenue en 2021, nos ambitions sont encore plus vastes.

Nous sommes fiers de notre empreinte CO2e (Scope 1+2) de référence, liée au charbon de bois utilisé dans nos hauts-fourneaux brésiliens et à notre taux élevé de ferraille utilisée dans notre processus de production européen basé sur des fours à arc électriques (FAE). Mais grâce à l'impact démontré de la gestion efficace de nos forêts comme puits de carbone, notre plan d'action vise à atteindre la neutralité carbone au niveau mondial d'ici 2050, et à nous différencier encore plus de la concurrence, avec un objectif de 0,3 tCO2e/tcs[3] d'ici 2030.

Comme nous ne sommes pas moins ambitieux au niveau social, nous avons complété nos objectifs par des engagements sur notre performance Sécurité (TRIR), où nous visons à surpasser la moyenne du secteur, mais aussi en matière de satisfaction des employés, de formation numérique et de mixité.

"Après deux années difficiles liées à la pandémie, ce rapport est finalisé alors que la guerre sévit à notre porte, en Europe de l'Est. Non seulement cette guerre dévaste des vies, des rêves et des économies, mais elle fait également s'effondrer l'ordre mondial tel que nous le connaissons, y compris les efforts internationaux pour le rendre plus durable.

Pourtant, notre communauté d'employés très engagés continuera à placer le facteur humain au centre de nos activités. Et grâce à l'acquisition récente d'ELG - un leader mondial du recyclage de l'acier inoxydable et des superalliages - nous allons encore accroître nos actions au sein de l'économie circulaire, l'inventivité et la durabilité." a commenté Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam.

Le rapport complet d'Aperam est disponible sur www.aperam.com, section Sustainability > Essentials > Sustainability Reports. Il est composé du rapport "made for life" et de suppléments en ligne, notamment trois suppléments pays qui seront publiés prochainement.



A propos d'Aperam

Aperam est un acteur mondial de l'acier inoxydable, électrique et spécialisé, avec des clients dans plus de 40 pays. A partir du 31 décembre 2021, l'activité est organisée en quatre divisions principales: Acier inoxydable et électrique, Services et Solutions, Alliages et Spécialités, et Recyclage.

Aperam dispose d'une capacité d'acier inoxydable et électrique plat de 2,5 millions de tonnes au Brésil et en Europe et est un leader dans les produits de spécialité à haute valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel, réparti sur six sites de production au Brésil, en Belgique et en France, Aperam dispose d'un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré et d'une capacité unique à produire des aciers inoxydables et spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois issu de sa propre exploitation forestière certifiée FSC). Avec ELG, Aperam est également une société leader du recyclage de l'acier inoxydable et des superalliages, livrant ~1,2 m de tonnes de matériaux par an.

En 2021, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 5 102 millions d'euros et des expéditions d'acier de 1,82 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.

