Aperam : résultats en forte hausse au 4ème trimestre

Aperam a annoncé vendredi une forte hausse de ses résultats de quatrième trimestre, qui ont atteint de nouveaux records.



Le producteur d'aciers inoxydables et d'aciers spéciaux a vu son résultat net part du groupe grimper à 438 millions de dollars sur le trimestre, contre 101 millions un an plus tôt.



Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a, lui, atteint 345 millions de dollars, contre 109 millions au quatrième trimestre 2020, à comparer avec un consensus fourni par la société qui s'était établi à 303 millions.



Au premier trimestre 2022, le groupe basé au Luxembourg déclare s'attendre à ce que son Ebitda soit légèrement supérieur au chiffre 'record' dégagé sur les trois derniers mois de l'exercice 2021.



En revanche, le sidérurgiste prévoit une légère augmentation de sa dette nette.



Le groupe a par ailleurs annoncé son intention de lancer un programme de rachats d'actions susceptible d'atteindre 100 millions de dollars, une enveloppe qu'il prévoit de dépenser d'ici à la fin de l'année.



Toutes ces annonces étaient accueillies sans grand entrain par les investisseurs vendredi matin.



Peu avant 10h00, le titre Aperam cédait 1,8% alors que l'indice regroupant les valeurs européennes liées aux matériaux de base (STOXX Europe 600 Basic Materials) avançait de 1,1% et que l'AEX, son indice de référence, perdait 0,6%.



