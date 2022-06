Aperam soutenu par la spéculation

Aperam gagne 4,78% à 40,75 euros. Le spécialiste de l'acier inoxydable a confirmé que des discussions " très préliminaires avec l'espagnol Acerinox concernant une éventuelle transaction qui pourrait aboutir à un regroupement d'entreprises ont été engagées récemment ". " Ces discussions n'en sont qu'à leurs débuts, et aucun accord n'a été conclu quant à la portée, la structure ou les conditions d'une éventuelle transaction. Il n'y a aucune certitude qu'un tel accord sera conclu ou, le cas échéant, à quelles conditions " a précisé l'ancienne filiale d'ArcelorMittal.



Aperam informera le marché, conformément à ses obligations légales, dès qu'elle sera tenue de le faire.



"Une fusion des deux sociétés entraînerait une nouvelle consolidation du marché européen de l'acier inoxydable", a commenté Kepler Cheuvreux.



Exane BNP Paribas rappelle que les capitalisations boursières respectives d'Aperam et Acerinox sont de 3,1 milliards d'euros et 3,3 milliards d'euros.