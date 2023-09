La valeur du jour à Paris - Aperam en fort repli après un avertissement sur ses résultats

Le 25 septembre 2023 à 11:34

Aperam chute de 4,84% à 25,78 euros et affiche l'un des plus forts replis du SBF 120 euros après avoir réduit ses prévisions pour le troisième trimestre 2023 vendredi dernier. La société produisant et commercialisant de l'acier inoxydable anticipe désormais un EBITDA ajusté de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros au troisième trimestre après avoir annoncé fin juillet qu'il diminuerait par rapport au second trimestre (103 millions d'euros). Il est nettement plus faible que celui du premier trimestre 2023 : 127 millions d'euros, mais également que le consensus de 67 millions d'euros.



Aperam vise en outre des volumes légèrement plus élevés en glissement trimestriel.



Pour expliquer ses mauvaises performances, Aperam précise que deux événements imprévus ont causé une perte significative d'expéditions au cours du troisième trimestre : l'arrêt plus long que prévu de Genk pour accommoder la construction de la nouvelle AOD (new argon oxygen decarburization = nouvelle décarburation à l'argon et à l'oxygène) ; et des problèmes opérationnels à l'atelier de fusion de Chatelet.



En outre, le producteur d'acier inoxydable prévoit des pertes de valeur des stocks plus importantes que prévu - jusqu'à 100 millions d'euros - en raison des mouvements de prix des matières premières.



Deutsche Bank reste à l'Achat sur le titre Aperam tout en abaissant son objectif de cours de 47 à 45 euros. Le bureau justifie son choix en expliquant " s'attendre toujours à un rebond significatif de la tendance bénéficiaire du groupe en 2024 et 2025, soutenus par les initiatives actuelles d'investissement ".



Enfin, Aperam a indiqué que sa dette financière nette au troisième trimestre 2023 augmentera. Celle-ci s'élève à 461 millions d'euros au deuxième trimestre contre 419 millions d'euros au premier trimestre.



Aperam communiquera sur ses résultats du troisième trimestre 2023 le 10 novembre 2023.