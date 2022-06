La valeur du jour en Europe Acerinox rebondit

© AOF 2022

Acerinox gagne 0,8% à 11,975 euros à Madrid après avoir perdu 2,86% vendredi dernier, pénalisé par la confirmation de discussions préliminaires avec Aperam. Le sidérurgiste basé au Luxembourg et coté à Amsterdam progresse lui de 0,9% à 40,01 euros. Credit Suisse a relevé son objectif de cours sur Acerinox de 17 à 18 euros tout en réitérant son opinion Surperformance après les résultats trimestriels solides du sidérurgiste. Le broker a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et flux de trésorerie pour 2022/2023.Le bureau d'études estime que le "business case" du groupe est robuste, que son bilan est sain et que le rendement offert aux actionnaires est bon. De plus, la société est moins exposée aux risques liés à une baisse des volumes en Europe en cas de récession du Vieux Continent.Citi a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 40 euros Aperam après la confirmation de discussions préliminaires avec Acerinox. Toute transaction potentielle combinant les activités mondiales d'Aperam et d'Acerinox dans le domaine de l'acier inoxydable constituerait une consolidation importante sur les marchés européens de l'acier inoxydable, souligne le broker.Ses estimations suggèrent que l'entité combinée pourrait détenir une part de marché de 35% à 40% sur le marché européen de l'acier inoxydable de plus de 7 millions de tonnes. Citi estime que des problèmes de taille de marché concurrentielle existent, principalement dans le secteur des alliages, ce qui pourrait nécessiter des mesures correctives.Vendredi dernier, Aperam a confirmé que des discussions " très préliminaires avec l'espagnol concernant une éventuelle transaction qui pourrait aboutir à un regroupement d'entreprises ont été engagées récemment "." Ces discussions n'en sont qu'à leurs débuts, et aucun accord n'a été conclu quant à la portée, la structure ou les conditions d'une éventuelle transaction. Il n'y a aucune certitude qu'un tel accord sera conclu ou, le cas échéant, à quelles conditions " a précisé l'ancienne filiale d'ArcelorMittal.Aperam informera le marché, conformément à ses obligations légales, dès qu'elle sera tenue de le faire.