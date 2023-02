Notification Personne Désignée

Luxembourg, 21 février 2023 (12:00 CET) - Conformément à l’article 19(3) du règlement (UE) No 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché), Aperam annonce qu’une notification par une personne désignée (c.-à-d. administrateurs ou membres de la direction générale) est disponible sur la base de données électronique OAM de la Bourse de Luxembourg à l'adresse www.bourse.lu et également sur le site internet de la Société www.aperam.com, dans la rubrique Investors > News & Contact > Managers’ Transactions: Lien

A propos d’Aperam

Aperam est un acteur mondial de l'acier inoxydable, électrique et spécialisé, avec des clients dans plus de 40 pays. Depuis le 1er janvier 2022, l'activité est organisée en quatre divisions principales: Acier inoxydable et électrique, Services et Solutions, Alliages et Spécialités, et Recyclage.

Aperam dispose d'une capacité d'acier inoxydable et électrique plat de 2,5 millions de tonnes au Brésil et en Europe et est un leader dans les produits de spécialité à haute valeur ajoutée. En plus de son réseau industriel, réparti sur six sites de production au Brésil, en Belgique et en France, Aperam dispose d'un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré et d'une capacité unique à produire des aciers inoxydables et spéciaux à faible empreinte carbone à partir de biomasse, de déchets d'acier inoxydable et de déchets d'alliages à haute performance. Avec Bioenergia et sa capacité unique à produire du charbon de bois issu de sa propre sylviculture certifiée FSC® et avec ELG, un leader mondial de la collecte, du commerce, du traitement et du recyclage de ferrailles d'acier inoxydable et d'alliages à haute performance, Aperam place le développement durable au cœur de son activité, aidant ses clients du monde entier à exceller dans l'économie circulaire.

En 2022, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 8 156 millions d'euros et des expéditions d'acier de 2,31 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.

Contacts

